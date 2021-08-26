新华社联合国8月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日呼吁国际社会继续支持伊拉克推进国内政治进程，同时敦促国际社会为伊提供更多抗疫援助。

耿爽在当天举行的安理会伊拉克问题公开会上指出，伊将于10月举行国民议会选举，这是伊当前最重要的政治议程，也是伊政治过渡的重要一步。中方支持伊拉克人民自主选择符合本国国情的发展道路，乐见选举筹备工作取得积极进展。中方支持联合国向伊拉克提供选举援助，希望联合国伊拉克援助团在“伊人主导、伊人所有”原则前提下，为伊选举平稳、顺利举行发挥建设性作用。中方日前向伊最高选举委员会提供了2批办公物资援助，以实际行动支持选举筹备工作。中方支持伊中央政府和库尔德地区政府改善关系，就落实2021年联邦预算法加强协调，就共同关心的问题寻找包容性解决方案。

耿爽强调，国际社会应继续支持伊拉克打击恐怖主义，维护国家安全稳定。今年以来，伊境内恐怖袭击显著增加，造成大量人员伤亡和基础设施损坏。国际社会应加大支持力度，帮助伊拉克应对恐怖主义威胁，打击恐怖组织残余势力，加快推进外国恐怖作战分子遣返。要进一步发挥联合国收集“伊斯兰国”在伊罪证调查组的作用，支持伊拉克根据国内法律将恐怖分子绳之以法。中方欢迎伊拉克与科威特围绕科失踪人员和财产问题开展合作并取得进展。伊拉克多次就外国在其境内的单边军事行动提出抗议。中方敦促有关方面切实尊重伊主权和领土完整，停止危害伊安全稳定、加剧地区紧张局势的行为。

关于新冠疫情，耿爽指出，国际社会应继续支持伊拉克抗击疫情，加快重建与恢复发展。疫情防控是当前伊拉克政府面临的紧迫任务。中方对伊政府积极推进疫苗接种计划表示赞赏，呼吁国际社会为伊提供更多抗疫援助。疫情暴发以来，中方率先向伊拉克提供抗疫物资、援建核酸检测实验室，率先派遣抗疫医疗专家组，率先提供疫苗援助。8月12日，中国政府援助的第三批疫苗已运抵巴格达。中方愿同国际社会一道，继续支持伊拉克政府抗击疫情，加快重建，恢复发展，实现长治久安。

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