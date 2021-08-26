近来国际社会发出压倒性的正义声音，明确反对将新冠病毒溯源问题“政治化”。已有75个国家向世卫组织总干事联名或单独致函，反对将新冠病毒溯源问题政治化，强调病毒溯源是一项科学任务。100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

近期多个国家致函世卫组织总干事，认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋。多国表示，病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。欢迎世卫组织发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，认为这份科学报告应该成为推动全球溯源工作的基础和指南。报告指出病毒溯源是一项科学任务，要靠科学家在全球范围内进行考察研究。强调溯源问题不能被政治化。呼吁世卫组织秘书处根据世卫大会有关决议，同成员国开展合作，推进全球溯源研究。

世界上100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库，在向世卫组织秘书处提交的《联合声明》中也指出，病毒溯源是世界各国的共同义务，世卫组织秘书处单方面提出的第二阶段溯源工作计划不符合世卫大会决议要求，未同成员国充分协商，也未全面反映全球溯源研究最新成果，不利于指导全球溯源合作继续深入推进。呼吁世卫组织秘书处同成员国开展合作，充分考虑不断出现的新的科学证据，充分采纳中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的相关建议。支持医学专家和科研人员本着专业精神在多国多地全面展开病毒溯源工作，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图，反对政治因素和政治操弄干扰研究进程和国际抗疫合作。

老挝总理 潘坎·维帕万：这（病毒溯源）是科学的问题，既不是外交政策，也不是政治政策。我们要了解事实，这样才能战胜疫情。

委内瑞拉总统 马杜罗：试图通过操纵新冠病毒溯源问题，并将其政治化来攻击中国，是用卑劣的手段来攻击一个高尚的国家。为了助力全球抗疫，中国将相关科研成果贡献给全世界，大量来自中国的医疗设备和药品保障了全球抗疫物资供应。中国疫苗安全性高、有效率高，被世界多国广泛使用。

俄罗斯驻华大使 杰尼索夫：俄罗斯坚决反对和谴责病毒溯源政治化，我们需要的是倡导多边主义，开展客观透明的溯源合作。在溯源过程中必须抛弃偏见，只有采用科学的方法，才能得出可信的结论。

巴基斯坦驻华公使 法入克·艾赫迈德：如今病毒溯源被政治化，这对我们未来处理类似的危机将产生非常负面的影响。溯源工作要做到科学客观，世卫组织是一个多边组织，无论做什么决定，都必须在成员国达成共识的基础上推进。

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