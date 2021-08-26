新华社悉尼8月26日电（记者郝亚琳）莫尔兹比港消息：中国援巴布亚新几内亚医疗队日前来到巴新新爱尔兰省的卡维恩总医院，协助当地医护人员开展中国疫苗的接种工作。

卡维恩总医院是新爱尔兰省最大的医院。医疗队在医院就中国疫苗的安全性、有效性，中国疫苗在中国、巴新以及其他国家的接种情况等举行讲座，与当地医护人员进行交流。医疗队还就中国疫苗的接种流程和注意事项对当地医护人员进行了培训。

参加讲座的新爱尔兰省卫生局公共卫生代理主任帕特森·马林加斯说，感谢中国医疗队来到新爱尔兰省协助中国疫苗接种工作。中国疫苗在新爱尔兰省开始接种后短短两天，已有上百人接种，这大大增加了民众对中国疫苗接种的信心。

卡维恩总医院医疗健康中心主任彭妮·查尔斯说，感谢中国政府捐赠疫苗，这将有力帮助新爱尔兰省抗击新冠疫情。

中国援巴新医疗队副队长刘振球说，中国援助的疫苗在巴新全面接种，将为巴新抗击新冠疫情作出积极贡献。医疗队将与巴新医疗部门密切合作，推动中国疫苗接种工作顺利开展。

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