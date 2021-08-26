美国纽约州新任州长凯茜·霍楚尔24日在就职讲话中说，今后所有纽约州政府职员必须接受有关性骚扰的道德课程培训。她要求政府职员必须参加实时课程，而非仅仅观看相关题材的录播视频。

上一任州长安德鲁·科莫因性骚扰丑闻被迫辞职，23日离职当天还不忘“喊冤”。

【新官抓改革】

霍楚尔24日说，她下令大幅改革州政府对性骚扰事件的政策，要求州政府全体职员参加有关道德和性骚扰的课程。课程必须由讲师实时教授，而不是“轻点鼠标”看看录播课即可。霍楚尔准备就此签署政令。

霍楚尔此前任纽约州副州长，24日成为纽约州首名女州长。她说，就任州长以后的一项重要任务是大幅改革州政府工作文化，对跨越“红线”的人采取“零容忍”态度。

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯本月3日宣布，经5个月调查发现，2013年至2020年期间，科莫性骚扰至少11名女子，包括未经同意触摸、亲吻对方以及有性暗示的言语。受害者包括他的多名前助手。已经有受害者对科莫提起刑事控告。

【旧人被撤奖】

科莫10日宣布辞职并承诺两周后正式离任，但一直否认有不当行为。

23日即将离职时，他发布一段视频，再称“清白”，称自己是“媒体炒作”的牺牲品。

美国去年暴发新冠疫情后，纽约州疫情一度非常严重。科莫因每天面向媒体和公众作疫情简报，成为“明星州长”，去年底获得“国际艾美创始人奖”。

国际艾美奖主办方24日宣布撤销授予科莫的上述奖项：“科莫的名字和任何有关他获得这一奖项的记录将从国际艾美奖的材料中删除。”

国际艾美奖主办方解释，之所以撤销授予科莫这一奖项，是考虑到纽约州总检察长对科莫的调查报告。

除性骚扰指控，科莫还被指瞒报养老院新冠病亡人数和在疫情初期利用职权为自己和亲友优先安排病毒检测。另外，纽约州检方正在调查科莫要求下属协助撰写和推销以他名义出版的书是否违法。（杜鹃）（新华社专特稿）

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