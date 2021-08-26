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俄国防部下单“锆石”高超音速导弹

2021年08月26日08:47 | 来源：新华网
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　　俄罗斯国防部24日宣布，当天签署一批新式武器采购合同，包括“锆石”高超音速巡航导弹，最迟2025年交付俄军。

　　俄国防部在一份声明中说，“锆石”采购合同已经交给导弹生产商“机械制造研究与生产协会”首席执行官亚历山大·列昂诺夫。

　　列昂诺夫当天向塔斯社证实这一消息。他说，“锆石”导弹系统已实现标准化，既能从水面舰艇发射，也能从潜艇发射。

　　俄国防部7月19日说，一艘护卫舰在俄西北部白海水域试射“锆石”导弹，命中350公里外巴伦支海沿岸的预定目标。测试过程中，“锆石”导弹飞行速度接近7马赫（1马赫约等于每小时1224公里），相关战术和技术性能得到验证。

　　据塔斯社报道，俄军“白蜡树”级核动力潜艇“北德文斯克”号本月底将试射一枚潜射型“锆石”导弹。

　　“锆石”是俄罗斯第一种海基高超音速巡航导弹，最大射程1000公里，最大巡航时速1万公里，战斗部重量可达400公斤，能够摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，且无法被防空导弹等防御系统拦截。

　　俄罗斯总统弗拉基米尔·普京多次称赞“锆石”导弹的领先程度，承诺这型导弹在列装俄军后进入战斗值班状态。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、徐祥丽)

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