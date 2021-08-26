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新冠病例激增 夏威夷州长劝游客别来

2021年08月26日08:47 | 来源：新华网
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　　美国夏威夷州新冠确诊病例激增，医院人满为患，州长位下丰劝游客：现在别来！

　　据美国有线电视新闻网25日报道，传染性更强的德尔塔变异毒株导致夏威夷州新增确诊病例和新增住院病例创疫情暴发以来新高。位下丰说：“这不是来岛旅行的好时候……我们的医院满负荷运转，重症监护室满员。”

　　位下丰列举当前来夏威夷旅行的种种不便。比如，可供租赁的车辆不足，游客就餐受限制。“游客（如果）选择现在来这里，将享受不到他们通常期待的那种假期。”

　　夏威夷州首府檀香山市长里克·布兰贾尔迪23日宣布，当地4周内不得举办音乐会等所有大型聚集活动。根据当地紧急卫生命令，室内聚会人数不得超过10人，室外不得超过25人。餐馆接待人数限制在客位数的一半。

　　“新冠病例大幅攀升，我们的医护人员精疲力尽。”布兰贾尔迪说。

　　约翰斯·霍普金斯大学数据显示，夏威夷上周平均每天新增确诊病例大约700例，是7月初的10倍。美国卫生与公共服务部发布的数据显示，夏威夷州过去两周新冠住院人数翻倍。

　　夏威夷严重依赖旅游业，经济受疫情冲击大。州政府没有就外地游客出台严格限制措施，只是希望在自愿基础上“退出”。

　　美国有线电视新闻网报道，夏威夷新冠死亡病例不多，原因可能是当地66%的成年人已完成疫苗接种。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、徐祥丽)

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