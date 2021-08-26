新华社乌鲁木齐8月25日电 题：西北边陲焕发开放活力——写在2021线上亚欧商博会开幕之际

新华社记者丁建刚、潘莹、阿曼、丁磊

秋高气爽，丰收在望。天山脚下，一场跨越亚欧大陆时空的商贸盛会自“云端”翩然而至。地处丝绸之路经济带核心区的新疆，创新运用数字化手段，首次以线上线下相结合方式，开启2021线上亚欧商品贸易博览会。

2021线上亚欧商品贸易博览会在新疆国际会展中心举行（8月24日摄）。新华社记者 丁磊 摄

从“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国，到全国各省区市、新疆生产建设兵团和港澳台地区，在这场荟萃境内外1323家参展商、1865家采购商的盛会上，各参展方通过“云展示、云会议、云洽谈、云签约”等线上功能，在疫情特殊背景下，深化彼此商贸投资合作、服务贸易交流，收获合作共赢果实。

出境中欧（中亚）班列停靠在新疆阿拉山口站内（5月27日摄，无人机照片）。 新华社发（关博 摄）

延续以往互利共赢主题 商博会蕴含新内涵

这是6月15日在新疆中哈霍尔果斯国际边境合作中心拍摄的“空中陆桥”（无人机照片）。新华社记者 丁磊 摄

中国新疆地处向西开放前沿，早在2000多年前就是联通亚欧大陆商贸往来的重镇。随着“一带一路”倡议不断推向深入，新疆作为丝绸之路经济带核心区，与“一带一路”沿线国家交流合作日益广泛深入。“云聚商博盛会，共谱丝路新篇”，本届亚欧商品贸易博览会延续以往互利共赢主题，同时蕴含新内涵。

——共同抗疫凸显中国与沿线国家友好合作、守望相助可贵友谊，进一步增加彼此合作意愿。

新冠肺炎疫情突如其来。2020年2月，中亚国家出现在首批向中国提供人道主义援助的国家和国际组织名单上。数月后，中亚暴发疫情，中国第一时间输送多批援助物资；新疆向中亚、南亚派出3批医疗专家，交流疫情防控经验，协助开展疫情防控工作。

这是6月15日拍摄的新疆中哈霍尔果斯国际边境合作中心一角（无人机照片）。新华社记者 丁磊 摄

本届商博会开幕之际，吉尔吉斯斯坦驻华大使卡纳伊姆·巴克特古洛娃在视频致辞中感谢新疆在抗击疫情中给予的大力援助，并表示吉国愿与中国在各领域持续加强合作交流，抓住繁荣发展良好机遇，共同创造良好的贸易投资环境和商业发展环境，搭建更广阔贸易桥梁，在矿产开采加工、能源、农业、加工业、旅游、交通、通信等方面，开展更加务实的合作，实现互惠互利共赢。

——对冲疫情影响，开辟区域经济合作新载体。

8月25日，在2021线上亚欧商品贸易博览会直播基地，直播团队线上推介农副产品。新华社记者 丁磊 摄

作为中国-亚欧博览会姊妹展，此次继2015年、2017年之后举办的第三次亚欧商品贸易博览会，借助前沿科技手段，首次“跃上云端”，不仅给中外客商带来更加便利、高效、稳定、安全的参展体验，更为疫情下加深中国与丝绸之路经济带沿线国家产业相联、市场相通提供商机。

乌鲁木齐市委副书记、代理市长、2021线上亚欧商品贸易博览会组委会常务副主任买买提明·卡德介绍，线上平台会在2021年8月25日至2022年8月24日期间，为参展企业提供持续一年的在线展览展示服务，并通过专题展形式，长期为参展企业提供数字化服务，将平台建设成为“永不落幕的在线展会平台”。

——高质量贸促活动和专题活动为中外客商拓展更广阔市场和发展机遇。

本届博览会上，“中国新疆—RCEP成员国经贸合作云对接会”“主宾国经贸合作云对话会”“2021中国新疆与中亚国家新能源合作线上国际论坛”等多场高质量专题国际活动，为参展各方拓展商机，推动区域经济发展开辟更广阔空间。

在新疆霍尔果斯馕产业园，工作人员在分拣刚做好的馕（2月5日摄）。新华社记者 丁磊 摄

商务部国际贸易谈判代表兼副部长俞建华说，今年亚欧商博会以线上方式举办，得到亚欧各国积极响应，3000多家展商、采购商踊跃参加，这既是数字办展的全新尝试，也充分体现疫情之下亚欧各国加强经贸合作的强烈愿望。当前，中国正在加快构建双循环新发展格局，将为亚欧国家提供更广阔市场和发展机遇。

从“新疆棉”到“新疆制造” 新疆外贸市场呈现多元化

在乌鲁木齐国际机场，南航工作人员为飞往维也纳的客改货航班装货（2020年4月27日摄）。新华社发（张思维 摄）

经过多年培育，亚欧商品贸易博览会已成为促进亚欧各国经贸合作重要平台。当前，新疆正加快将自身区域性开放战略不断融入丝绸之路经济带建设和国家向西开放总体布局，在亚欧经贸合作中发挥越来越重要的作用。

纺织服装产业是新疆重点发展的支柱产业之一，纺织服装也是新疆主要出口商品。本届博览会吸引了大批优秀纺织企业参展，新疆天山纺织服装有限公司就是其中之一。公司负责人安彩丽表示，作为40年的老字号棉纺企业，天山纺织积极参展，希望能借助2021线上亚欧商博会，在国内外提高知名度，让新疆本土纺织服装品牌走向世界，让更多人知道新疆纺织服装业在不断进步。

在新疆玛纳斯县乐土驿镇文家庄村，一台采棉机在棉田里采收棉花（2020年10月17日摄，无人机照片）。新华社记者 丁磊 摄

“新疆凭借悠久的历史、丰富的产品、量大质优的新疆棉等重要行业要素，蕴藏着无限商机和光明的发展前景。”中国纺织品进出口商会副会长张锡安说。

今年以来，新疆外贸经济稳健复苏。据乌鲁木齐海关最新统计，1月至7月，新疆对外贸易进出口总值与上年同期相比增长14%，实现连续3个月保持两位数增长。其中，机电产品和劳动密集型产品出口均大幅增长，分别增长28.5%、52.6%。

同时，据乌鲁木齐海关统计，今年上半年，新疆与RCEP成员国贸易额约7.19亿美元，同比增长34%。

在新疆新研牧神科技有限公司，工人在装配厂房内忙碌（2020年4月1日摄）。新华社记者 丁磊 摄

业内人士分析认为，新疆对哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等传统贸易市场实现快速增长的同时，与RCEP区域国家、欧盟等新兴贸易市场合作不断深化。新疆对外贸易市场呈现多元化，主要贸易方式蓬勃发展。

在本届博览会举办的中国新疆-RCEP成员国经贸合作云对接会（日本、韩国、澳大利亚、新西兰、新加坡专场）上，来自中外500余名政府官员、商协会、企业代表通过“云对接”方式，探讨加强经贸合作，实现互利共赢。

近年来，新疆坚持把自身的区域性开放战略融入丝绸之路经济带建设和国家向西开放的总体布局，不断丰富对外开放载体、提升对外开放层次、创新开放型经济体制。目前，新疆与170多个国家和地区建立了经贸关系，与16个国家25个国际城市直接通航，与101个国家和地区开展了跨境人民币结算业务。

传统贸易向数字化贸易转型 对外开放走向更高、更深、更实

“实行高水平对外开放”“推动西部大开发形成新格局”“高质量共建‘一带一路’”……“十四五”开局之年，新疆积极筹划深挖对外开放潜力，把自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

新疆华凌工贸（集团）有限公司不断拓展周边国家市场。去年疫情期间，这家企业在格鲁吉亚建起建材超市，还搭建了建材超市网站，通过网购和电话营销中心及B2B等渠道，保证了“关店不歇业”的持续经营状态。

“短期看，疫情给国际经贸合作带来一定困难和挑战，但从长远看，我们多数合作伙伴在疫情后开展国际合作的意愿更为强烈。”新疆华凌工贸（集团）有限公司董事长米恩华说。

本届博览会上，主办方通过在抖音平台创建热点话题活动，用新媒体形式为参展企业提供展示产品的渠道，鼓励企业直播带货，直观介绍加速交易，助推传统贸易向数字化贸易转型。

主要经营农村民间工艺制品的新疆钟秀文化旅游有限公司，最近参加了本届博览会在抖音平台发起的“万千好物尽在商博会”活动。这家公司负责人表示，很快就收到其他省份的客户发来的产品需求，特别是通过直播带货，销量较平日翻了一番。

在新疆霍尔果斯铁路口岸，调车人员在检查中欧班列，列车上装载着即将出口的公交车（2月6日摄）。新华社记者 丁磊 摄

中欧班列跑出“加速度”、霍尔果斯铁路口岸正式对外开放、伊宁航空口岸获批开放……党的十八大以来，新疆加快发展口岸经济带，完善口岸基础设施建设，促使口岸产业集聚发展能力不断增强。同时，在国家政策支持下，新疆的区域合作地位有了新的提升。2020年12月15日，国务院批复文件，同意设立新疆塔城开发开放重点试验区，这是新疆首个获此殊荣的试验区，也是我国在西北地区批准设立的唯一一个沿边重点开发开放试验区。

这是8月11日拍摄的新疆塔城开发开放重点试验区国际物流公路港建设现场（无人机照片）。新华社发（张培琪 摄）

新疆社会科学院中亚研究所所长石岚说，疫情以来，中欧班列运行实现逆势增长，表明在新的国际经济贸易环境下，依靠基础设施和交通网络，加强区域安全与经济合作共赢的条件依然具备，且可以为抗疫行动和经济贸易合作贡献双丰收的力量。新疆在中国构建人类命运共同体，引领世界发展新理念和“一带一路”建设中有无可替代的优势和作用，新疆与周边地区的合作，是实现世界多元、自主、可持续发展的重要组成。

这是8月25日拍摄的加快推进丝绸之路经济带核心区建设推介会暨重点项目签约仪式现场。新华社记者 丁磊 摄

“十四五”期间，新疆将以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动，构建更大范围、更宽领域、更深层次的高水平开放格局，努力打造我国内陆开放和沿边开放高地。

(责编：燕勐、徐祥丽)