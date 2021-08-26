人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美媒：美国多州去年1月现新冠死亡病例 疫情或更早在美出现

2021年08月26日08:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社旧金山8月24日电 美国《圣何塞信使新闻》网站近日发表的一篇独家报道称，美国多州首例与新冠疫情相关的死亡病例发生在2020年1月，比此前官方报告的首例新冠死亡病例提前了数周。专家据此推测，新冠疫情可能早在2019年12月甚至11月就已在美国多地出现。

　　《圣何塞信使新闻》22日刊登的一篇题为“美国首例新冠死亡病例比之前认为的更早——且发生在各地”的报道说，加利福尼亚州、亚拉巴马州、佐治亚州、堪萨斯州、俄克拉何马州和威斯康星州各有一份去年1月的死亡证明被“悄悄”修改，即把感染新冠病毒列为死因之一。威斯康星州卫生服务部目前已在其数据中列出2020年1月22日一名50至59岁的女性可能死于新冠。

　　据美国疾病控制和预防中心早先公布的数据，该国2020年2月29日报告了首例新冠死亡病例。然而美疾控中心下属国家卫生统计中心本月24日更新了“新冠死亡人数临时统计”：该国最早的新冠死亡病例出现在2020年1月5日至11日的这一周。

　　上述报道援引加利福尼亚大学伯克利分校荣誉教授、传染病专家约翰·斯沃茨伯格的话说，美国早期的新冠病例可能被当作感冒或流感。他认为，最新的新冠死亡数据表明，新冠病毒有可能早在2019年12月甚至11月就出现在美国，因为从感染新冠病毒到死亡通常要3周。

　　另据美国疾控中心研究人员去年11月在《临床传染病》半月刊上报告，这些研究者检测了美国红十字会于2019年12月13日至2020年1月17日期间在美国9个州采集的7389份血液样本。检测结果显示，其中106份血液样本中含有新冠病毒抗体，这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部