新华社旧金山8月24日电 美国《圣何塞信使新闻》网站近日发表的一篇独家报道称，美国多州首例与新冠疫情相关的死亡病例发生在2020年1月，比此前官方报告的首例新冠死亡病例提前了数周。专家据此推测，新冠疫情可能早在2019年12月甚至11月就已在美国多地出现。

《圣何塞信使新闻》22日刊登的一篇题为“美国首例新冠死亡病例比之前认为的更早——且发生在各地”的报道说，加利福尼亚州、亚拉巴马州、佐治亚州、堪萨斯州、俄克拉何马州和威斯康星州各有一份去年1月的死亡证明被“悄悄”修改，即把感染新冠病毒列为死因之一。威斯康星州卫生服务部目前已在其数据中列出2020年1月22日一名50至59岁的女性可能死于新冠。

据美国疾病控制和预防中心早先公布的数据，该国2020年2月29日报告了首例新冠死亡病例。然而美疾控中心下属国家卫生统计中心本月24日更新了“新冠死亡人数临时统计”：该国最早的新冠死亡病例出现在2020年1月5日至11日的这一周。

上述报道援引加利福尼亚大学伯克利分校荣誉教授、传染病专家约翰·斯沃茨伯格的话说，美国早期的新冠病例可能被当作感冒或流感。他认为，最新的新冠死亡数据表明，新冠病毒有可能早在2019年12月甚至11月就出现在美国，因为从感染新冠病毒到死亡通常要3周。

另据美国疾控中心研究人员去年11月在《临床传染病》半月刊上报告，这些研究者检测了美国红十字会于2019年12月13日至2020年1月17日期间在美国9个州采集的7389份血液样本。检测结果显示，其中106份血液样本中含有新冠病毒抗体，这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现。

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