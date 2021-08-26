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日本新冠疫情严峻 新增8地进入紧急状态

2021年08月26日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月25日电（记者姜俏梅）鉴于日本近期新冠疫情蔓延趋势加剧，日本首相菅义伟25日在新冠疫情对策总部会议上宣布，从本月27日起把实施紧急状态的地域范围扩大至北海道、宫城县等8地。届时，日本全国47个都道府县中将有21地处于紧急状态。

　　据日本政府消息，追加进入紧急状态的8地分别为北海道、宫城县、岐阜县、爱知县、三重县、滋贺县、冈山县和广岛县。此外，防疫力度小于紧急状态的“蔓延防止等重点措施”实施范围将新增高知县、佐贺县、长崎县和宫崎县，共计12地。上述两种防疫状态的适用期限均为本月27日至9月12日。

　　菅义伟25日在新冠疫情对策总部会议上说，变异新冠病毒德尔塔毒株传染力极强，政府将从保障医疗体系运转、预防感染对策、疫苗接种三方面着手加以应对。

　　日本经济再生担当大臣西村康稔当天在国会会议上表示，目前日本几乎所有地区都持续出现此前未曾有过的新冠病毒感染扩大趋势。政府和防疫专家一致认为疫情十分严峻，因此做出扩大紧急状态和“蔓延防止等重点措施”覆盖范围的决定。

　　据日本广播协会统计，截至25日18时30分（北京时间17时30分），日本较前一日新增新冠确诊病例24321例，累计确诊1368110例。另据日本厚生劳动省数据，截至25日，日本现有新冠重症病例达1964例，连续13天创新高。

　　暑假即将结束，日本校园将迎来开学季。日本政府新冠疫情专家小组组长尾身茂25日建议，日本各地可自主判断是否推迟开学时间，以防校园感染扩大，加剧医疗资源供应紧张。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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