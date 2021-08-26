新华社北京8月25日电 外交部军控司司长傅聪25日在一次媒体吹风会上说，中方再次敦促美国停止利用新冠病毒溯源问题进行政治操弄。如果美国顽固坚持“实验室泄漏论”，就应该“率先垂范”，邀请世卫组织去德特里克堡基地、北卡罗来纳大学进行调查。

8月24日，中国常驻日内瓦代表陈旭致函世界卫生组织总干事谭德塞，并随函递交了《关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点》《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份非文件。

“关于德特里克堡，国际社会和美国民众早有严重关切。”傅聪说，中方的非文件全面梳理了德特里克堡基地，特别是美陆军传染病医学研究所的疑点。

傅聪举例说，该机构与北卡罗来纳大学巴里克团队合作发表的论文表明，早在2003年他们已具备极其成熟的严重急性呼吸综合征（SARS）相关冠状病毒的合成及改造能力；该机构曾发生多起生物安全事故，特别是2019年7月美国疾控中心下令关闭其实验室，并公布了一系列违规事项，包括系统性地违反生物安全程序；就在该实验室被关停后，德特里克堡基地附近暴发大规模呼吸道疾病，其中很多症状与新冠肺炎相似，而真实病因、具体病例迄今都未公布；2020年3月，民众在白宫请愿网站发起请愿，要求美国政府公开德堡基地信息，特别是上述关停事件是否与新冠病毒有关。美政府没有做出任何回应，该网站已被整体下线。

“美国是世界上开展生物军事化活动最多的国家，国际社会对美国的所有生物军事化活动都有严重关切，这既包括美国境内的德特里克堡，也包括美国境外的超过两百个生物实验室。”他说。

傅聪说，在叫嚣调查其他国家的生物实验室的同时，美国恰恰是唯一反对建立多边生物核查机制的国家。早在2001年，国际社会本已就《禁止生物武器公约》核查议定书基本达成一致，正是美国以“生物领域不可核查”为由，突然单方面退出，导致国际社会的努力付诸东流。20年来，美国一直无视国际社会的呼声，独家反对重启核查议定书谈判。

“美国这么痴迷对中国的实验室开展调查，是不是意味着已经改变了反对谈判《禁止生物武器公约》核查议定书的立场？”傅聪说，将于下周召开的公约系列专题会议将是一块试金石，中方将再次呼吁重启公约核查议定书谈判。

关于北卡大学，傅聪表示，美国一直污蔑武汉病毒研究所开展的研究引发新冠肺炎，实际上美国才是全球功能获得性研究最大的资助者和实施方。特别是北卡大学巴里克团队是此类研究的权威，早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。只要调查巴里克团队及其实验室，完全可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。

他表示，在新冠病毒全球溯源问题上，中方的立场是一贯的、明确的。溯源是严肃的科学问题，中方始终支持并将继续参加科学溯源。中国－世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到尊重，今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展。

“抹黑中国洗白不了美国。我们再次敦促美国停止利用溯源问题进行政治操弄。如果美国顽固坚持‘实验室泄漏论’，就应该‘率先垂范’，邀请世卫组织去德堡基地、北卡大学进行调查。”傅聪说。

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