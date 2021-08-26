驻加纳大使卢坤在加纳首页网发表署名文章：坚持科学溯源 共克新冠疫情。图片来源：网站截图

人民网阿布贾8月25日电 （记者姜宣）24日以来，驻加纳大使卢坤在《商务金融时报》、洞察报、首页网等加纳主流媒体和网站发表题为《坚持科学溯源，共克新冠疫情》的署名文章。全文如下：

新冠疫情暴发以来，中国秉持人类命运共同体理念，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，并向全球100多个国家供应超过8亿剂疫苗，为维护全球公共卫生安全作出重大贡献。

同时，中国始终高度重视病毒溯源问题，秉持科学精神，以开放态度积极参与全球溯源合作，率先同世卫组织开展全球溯源合作。去年以来，中国已经两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。尤其是今年初，来自美国、英国、日本、澳大利亚等10个国家的国际权威专家同中国权威专家组成联合专家组，在华开展了为期28天的联合研究，得出实验室泄露极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、进一步了解冷链及冷冻食品在病毒传播过程中的作用等重要结论。这些结论的形成遵循了世卫组织的程序，采取了科学的方法，具有权威性和科学性，理应得到认可、尊重和维护，并作为下阶段全球溯源工作的基础。中方专家还主动向世卫组织递交对第二阶段溯源工作的中国方案，呼吁在尊重第一阶段溯源研究结论的基础上，推动在全球多国多地开展科学溯源研究。中方在病毒溯源问题上展现的开放透明态度也得到国际专家的肯定。

病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家进行。但令人遗憾的是，在个别国家的政治操弄下，病毒溯源问题被政治化，用作转嫁责任、转移矛盾的工具。他们违背科学常识，捏造毫无真凭实据的情报信息，炮制完全基于谎言的报告，炒作所谓“实验室泄漏论”，搞有罪推定，甚至干扰世卫组织独立履职，企图达到抹黑打压其他国家的政治目的。这些卑劣行径严重毒化了溯源研究的科学和客观氛围，严重破坏国际抗疫合作。

“乌云遮不住太阳”。近期，近80个国家通过致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，支持中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，反对溯源问题政治化。30多个国家对世卫组织秘书处第二阶段溯源计划提出反对或保留意见。还有许多国家的政党、团体、专家学者和媒体以不同方式表达了反对政治溯源、坚持科学溯源的立场。世界上100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交联合声明，呼吁世卫组织客观公正地开展新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。这充分表明，政治操弄蒙蔽不了世人的眼睛，公平正义的声音永远不会缺席。

当前，全球正面临德尔塔变异病毒的冲击，抗击疫情正处于关键时期。中方愿同加纳等非洲国家一道，坚持科学溯源，反对将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化的政治操弄，坚持合作，反对对抗。我们不仅要战胜新冠病毒，更要战胜政治病毒，为人类最终战胜疫情作出积极贡献。

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