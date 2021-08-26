人民网约翰内斯堡8月25日电 （记者王磊）为了扩大新冠疫苗接种人群并尽可能多地为符合条件的人群接种，南非豪登省政府和南非广播公司（SABC）近期将在SABC奥克兰大学公园内开设疫苗接种站，并提供现场即时接种及汽车穿梭接种。

据介绍，该接种点可以覆盖周边多所高校以及教育机构，还将容纳包括治安、保洁人员在内的工作人员，更好地为附近民众提供疫苗接种服务。

目前，南非政府正采取多项措施确保疫苗接种计划覆盖全国。包括考虑为贫困地区民众提供前往附近接种点的交通工具，为出行较少区域提供入户疫苗接种，同时政府还希望得到宗教界的支援以便为民众接种疫苗。

而随着疫苗接种计划的推进，南非卫生部正大力推广疫苗接种计划。通过社交媒体宣传疫苗的信息，鼓励人民接种疫苗；寻找与目标群体相关的“非政治性”疫苗支持者，以影响更多人接受疫苗；利用社区WhatsApp小组传达正确信息，并抵制错误信息和虚假信息。

南非卫生部还计划与当地喜剧演员合作，在TikTok等平台上制作可在社交媒体上共享的有趣视频。在电台播放宣传片，提高人们对疫苗接种的信心，解释疫苗接种过程中的所有关键步骤。在电台、当地报纸和所有社交媒体平台上展示真实的注册和疫苗接种故事。

南非卫生部还将利用社交媒体将正确的信息传递到年轻人手中，这样就不会因为分享错误信息而阻止老年人接种疫苗。利用教师向年轻人提供正确的信息，纠正社交媒体和家庭其他来源的错误信息。在重点交通区域的大型广告牌上设置疫苗推广标志。在商场、礼拜场所、出租车候车点、零售商店、学校等地设置醒目的大型横幅。

此外，南非卫生部也在将精力转移到增加接种需求上。7月发布的一份新冠疫情调查显示，约54%的南非人表示他们不太可能接种新冠疫苗。卫生部长法赫拉表示，随着确诊病例的不断增加，疫情防控还有很长的路要走。据当地媒体报道，新冠肺炎部长级咨询委员会正在讨论针对特定人群强制接种新冠疫苗的可能性。有专家指出，可能有必要为在室内与他人相处的医护人员和其他职业人员强制接种疫苗。

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