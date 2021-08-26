人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

南非政府积极推进疫苗接种计划 考虑为特定人群强制接种

2021年08月26日08:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡8月25日电 （记者王磊）为了扩大新冠疫苗接种人群并尽可能多地为符合条件的人群接种，南非豪登省政府和南非广播公司（SABC）近期将在SABC奥克兰大学公园内开设疫苗接种站，并提供现场即时接种及汽车穿梭接种。

据介绍，该接种点可以覆盖周边多所高校以及教育机构，还将容纳包括治安、保洁人员在内的工作人员，更好地为附近民众提供疫苗接种服务。

目前，南非政府正采取多项措施确保疫苗接种计划覆盖全国。包括考虑为贫困地区民众提供前往附近接种点的交通工具，为出行较少区域提供入户疫苗接种，同时政府还希望得到宗教界的支援以便为民众接种疫苗。

而随着疫苗接种计划的推进，南非卫生部正大力推广疫苗接种计划。通过社交媒体宣传疫苗的信息，鼓励人民接种疫苗；寻找与目标群体相关的“非政治性”疫苗支持者，以影响更多人接受疫苗；利用社区WhatsApp小组传达正确信息，并抵制错误信息和虚假信息。

南非卫生部还计划与当地喜剧演员合作，在TikTok等平台上制作可在社交媒体上共享的有趣视频。在电台播放宣传片，提高人们对疫苗接种的信心，解释疫苗接种过程中的所有关键步骤。在电台、当地报纸和所有社交媒体平台上展示真实的注册和疫苗接种故事。

南非卫生部还将利用社交媒体将正确的信息传递到年轻人手中，这样就不会因为分享错误信息而阻止老年人接种疫苗。利用教师向年轻人提供正确的信息，纠正社交媒体和家庭其他来源的错误信息。在重点交通区域的大型广告牌上设置疫苗推广标志。在商场、礼拜场所、出租车候车点、零售商店、学校等地设置醒目的大型横幅。

此外，南非卫生部也在将精力转移到增加接种需求上。7月发布的一份新冠疫情调查显示，约54%的南非人表示他们不太可能接种新冠疫苗。卫生部长法赫拉表示，随着确诊病例的不断增加，疫情防控还有很长的路要走。据当地媒体报道，新冠肺炎部长级咨询委员会正在讨论针对特定人群强制接种新冠疫苗的可能性。有专家指出，可能有必要为在室内与他人相处的医护人员和其他职业人员强制接种疫苗。

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部