本报记者 荣 翌

在今年7月启动的首届中俄青年创新创业与创意大赛上，一家俄罗斯科技初创企业的太阳能瓷砖吸引了多家投资企业关注。瓷砖在零下60摄氏度的极寒气温下，依然可以保持较好的性能，为解决牧区和高寒地区的保暖问题提供了思路。“像这样实用性、落地性、可操作性强的项目，成为中俄创新企业的一大亮点。”清华大学俄罗斯研究院副院长、大赛评委吴大辉说。

多功能数字化无人船、全天候小型焊接机器人、无线电全息天线……越来越多中俄创新项目瞄准网络空间、人工智能、生物技术等前沿科技领域。中俄青年创新创业与创意大赛是在中国科学技术部、中国教育部、俄罗斯科学和高等教育部、俄罗斯经济发展部指导下，由清华大学、圣彼得堡国立大学、中关村发展集团、莫斯科创新集群联合主办，旨在以中俄科技创新年为契机，对接要素资源，促进青年交流，推动产业合作。

2019年6月，中俄两国元首共同宣布2020年、2021年举办中俄科技创新年，这是两国首次举办以“科技创新”为主题的国家年。在中俄科技创新年框架下，众多创新创业活动为两国青年交流搭建了重要平台。

第四届中国·济南新动能国际高层次人才创新创业大赛今年首次设立俄罗斯赛区，征集到俄罗斯参赛项目132个。俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席曼凯维奇直言：“这将为落实俄中科技创新年贡献重要力量。”据报道，第七届俄中青年论坛将于10月在俄罗斯乌里扬诺夫斯克州举行，设立科学与创新、青年创业和教育等方向议题，两国初创企业家将有机会交流商业活动发展方向、实施联合项目。

中国外交部欧亚司参赞张维利表示，科创交流与合作是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的重要内容。以中俄青年创新创业与创意大赛等活动为契机，中俄青年科技工作者可以进一步交流互鉴，共同进步，促进中俄科技创新优势互补、成果转化，为造福两国乃至世界人民贡献智慧。

近年来，依托中俄丝路创新园、中俄青年创业孵化器、中俄创新合作周等机制，中俄致力于提供对接双方需求的专项服务，为创业项目落地和创新成果转化按下“加速键”。由北京国际交流协会与莫斯科大学科技园共同主办的中俄创新合作周暨中俄创新创业大赛，今年已经是第三届。在前两届比赛中，累计促成有效商务洽谈500项次，达成合作意向50余项，超过400个俄罗斯初创项目参与活动。

中国驻伊尔库茨克总领事馆科技领事林芳说，俄方不少项目技术上比较成熟，但需要更完善的商业模式和合作机遇，创新创业活动为两国人才提供了技术展示和推广平台，优秀项目还有机会获得落地配套政策支持，这成为创新创业比赛吸引俄罗斯选手的原因之一。

俄罗斯战略倡议署国际联络办公室主任莫斯卡连科夫表示，近50%的俄罗斯创业项目都把中国市场作为重点。在曼凯维奇看来，俄罗斯初创企业的优势在于拥有大量培养基地，积累了现代化和国际合作的丰富经验。亚太地区顶级域名协会总经理托多洛夫表示，中国在建立初创公司方面有着成熟的体系和良好的投资环境，可供俄罗斯借鉴。

吴大辉表示，中俄青年创新创业活动以两国高校和企业为主体，既是科技合作，也是人文交流，“体现了中俄合作上不封顶，下接地气”。俄罗斯驻华大使馆科技参赞叶尔莫拉耶夫认为，近20年来，俄中双边贸易额增长了12倍，这在很大程度上得益于两国在科技创新领域的合作，吸引了众多科研生产联合体、相关行业研究所、大学和企业参与，是两国合作的重要环节。

（本报莫斯科8月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)