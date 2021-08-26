新华社北京8月25日电 8月25日，国务委员兼外长王毅应约同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话。

王毅表示，中国同埃塞互为全面战略合作伙伴，两国关系历经考验、历久弥坚。面对疫情冲击，我们互施援手，友谊得到进一步深化。中方愿继续同埃塞在国际事务中密切协调配合，维护两国及广大发展中国家的共同利益。

王毅表示，中非合作论坛即将举行新一届会议，总结3年来中非合作取得的巨大进展，展望和规划下一个3年合作愿景。我们希望以此为契机，加强与埃塞各领域务实合作，为中非合作注入新动力。

在听取了德梅克关于埃塞当前国内局势的介绍后，王毅表示，中方坚定支持埃塞捍卫国家主权和独立的努力，相信埃塞政府有能力有智慧处理好内部事务，将继续支持埃塞人民实现国家和平稳定与发展繁荣。中方将秉持一贯立场，反对外部势力以人权为名干涉埃塞内政。中方希望国际社会支持埃塞联邦政府立场，实现全面持久停火，有效推动民族和解。

王毅表示，当前美国为转移其国内抗疫失败的责任，极力企图抹黑中国，尤其是美情报部门正在加紧炮制栽赃中国的所谓疫情溯源报告。我们相信包括埃塞在内的国际社会都会看透美国行径的本质，继续秉持客观公正立场，明确反对病毒溯源政治化的不良图谋，共同维护好国际团结抗疫的良好势头。

德梅克感谢中方为埃塞抗击新冠肺炎疫情给予有力支持，表示埃塞方将致力于推动两国全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。埃塞和中国一样，坚决反对西方以人权为借口干涉别国内政。埃塞方认为，不应将病毒溯源政治化，必须秉持科学的态度和方法。埃塞方对新一届中非合作论坛召开充满期待，将充分用好这一平台，不断为双边关系发展注入更多内涵。

双方还就共同关心的其他问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)