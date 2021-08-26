贾平凡

新冠肺炎疫情发生以来，无论是国内疫情防控还是国际合作抗疫，美国政客不但不干正事，还到处惹是生非。美国一系列任性自私、倒行逆施的荒诞行径，不仅“搬起石头砸了自己的脚”，也为全球抗疫蒙上阴影。

——抗疫不力，为政治私利而拿民众生命当儿戏。面对汹涌而至的疫情，美国两党的各路政客不思全力抗疫，却将党派和个人私利凌驾于民众生命之上，对政治极化和反智主义两股思潮推波助澜，严重阻碍抗疫进程。累计感染病例超过3700万例、累计死亡病例超过62万例、平均日增确诊病例屡创新高……这就是美国交出的抗疫答卷？坐拥全球最先进的医疗水平和最丰富的医疗资源，美国政客一手好牌打得稀烂，让无数无辜民众的健康和生命成为牺牲品。面对60余万逝去的无辜生命，尸位素餐的美国政客良心能安吗？

——“甩锅”推责，抹黑别国，大搞政治操弄。为掩饰国内抗疫不力的责任，美国政客自导自演了一台又一台嫁祸他国的滑稽闹剧。疫情暴发以来，美国政府和媒体合谋，不断炮制诸如“中国疫情信息不透明”“实验室泄露论”“世卫组织渗透论”等谎言链条，执意将疫情问题政治化、污名化，妄图将中国和世卫组织当成其抗疫不力的“替罪羊”。为坐实中国的“罪名”，美国不择手段，甚至不惜大搞“有罪推定”式溯源。只是，美国政客疯狂向外泼脏水，掩盖不了美国政府疫情防控的失职之责，拂拭不去美国“病毒来源最大嫌疑国”的重重疑云，更抹杀不掉中国对全球抗疫所作的巨大贡献。

——囤积疫苗，“美国优先”扰乱分配公平。当前，全球疫苗分配不均、接种不平衡问题仍然突出。破解疫苗“分配赤字”，尽快实现疫苗在发展中国家特别是最不发达国家的可及性和可负担性，这既是战胜疫情所需，也是国际道义所在。然而，坚持奉行“美国优先”原则的美国政府不仅囤积了数亿剂疫苗，还对疫苗出口作出严格限制。疫苗援助也沦为“空头支票”。随着美国国内疫苗接种率不断下降，数百万剂即将过期的囤积疫苗将被丢进垃圾桶。在很多国家对疫苗一剂难求的大背景下，美国囤积、浪费宝贵疫苗的做法，无异于扼住了发展中国家脆弱抗疫生命线的咽喉。

——搅局捣乱，为维护霸权而绑架世卫组织。上届美国政府以不符合美国最大利益为由，接二连三单方面宣布 “退群”，甚至退出了世卫组织。本届美国政府今年初一上台，又高调宣布重返世卫组织。重新“入群”后，美国政府立马“变脸”，威逼世卫组织，不承认中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，启动针对中国的所谓“二次溯源”。为此，美国对参与溯源调查、敢于仗义执言、坚持捍卫真相的科学家，不惜大肆实施诋毁恐吓的霸凌手段。美国不但自己赤膊上阵，还将一众盟友拉上“贼船”，俨然一副要摆平世卫组织的架势。将国际组织当“提线木偶”，合则用、不合则弃，美国再一次让世人见识了世界“头号强国”的蛮霸无理。

当前，随着变异病毒在各国扩散蔓延，全球疫情防控形势依然严峻。自私自利的美国政客醒醒吧，“美国优先”医治不了美国政治极化的顽疾；“甩锅”推责的美国政客醒醒吧，污蔑诋毁他国掩盖不了美国疫情失控的乱局；任性搅局的美国政客醒醒吧，“亮拳头”“秀肌肉”胁迫不了人类对良知和真相的追求，更阻碍不了全球团结抗疫的决心。

当世纪疫情叠加百年变局，世界呼唤拨云见日的担当和作为。作为世界唯一超级大国的美国，什么时候才能为抗疫干点正事？国际社会拭目以待。

(责编：胡永秋、杨光宇)