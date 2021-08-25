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阿拉伯国家政党和政治组织呼吁共同反对新冠病毒溯源政治化

2021年08月25日23:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月25日电（记者许可、张泉）由中共中央对外联络部主办的新冠病毒溯源吹风会25日以视频会议方式举行。来自埃及、突尼斯、巴勒斯坦、伊拉克等13个阿拉伯国家的28个政党和政治组织领导人出席。

　　中方全面阐述了在新冠病毒溯源问题上的原则立场，表示近期美国等个别国家借新冠病毒溯源问题操纵舆论，颠倒是非，并试图搞“有罪推定”，栽赃抹黑中国的意图昭然若揭，严重干扰破坏全球抗疫斗争与国际合作。中方坚决反对将溯源问题政治化，借疫情搞污名化、标签化，愿同阿拉伯国家一道，共同维护国际公平正义，凝聚抗疫合作的积极力量，为人类最终战胜疫情作出新的贡献。

　　阿方政党和政治组织领导人一致表示，病毒溯源必须坚持以科学为标准，个别国家借病毒溯源对别国大搞污名化、标签化，旨在转移自身抗疫不力的责任，达到打压遏制别国的政治目的，严重损害了溯源工作的科学性，破坏了全球抗疫大局。阿拉伯国家政党和政治组织呼吁所有秉持正义的国家共同与溯源政治化的行为作斗争。

　　阿方表示，新冠肺炎疫情发生以来，中方第一时间同包括阿拉伯国家在内的国际社会分享防控经验，及时提供各种抗疫援助，率先开展全球规模最大的疫苗合作行动，为全球抗疫作出了重要贡献。阿方坚决反对借病毒溯源抹黑打压中国，期待中方继续向阿方提供抗疫支持和帮助。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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