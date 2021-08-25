原标题：国际锐评丨热衷造假的美情报部门休想再愚弄世界

8月24日是美国政府为其情报部门设定的所谓90天溯源调查截止日。白宫发言人称，预计会在几天内发布溯源调查报告的公开版本。且不论报告会给出什么结论，光就由情报部门来进行科学溯源的事情本身，就是个彻头彻尾的政治闹剧。

“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……”美国前国务卿蓬佩奥这句经典“名言”自曝了美情报部门的无耻伎俩。历史上看，美情报部门作为维护美式霸权的工具，干出的龌龊勾当数不胜数。

比如，1964年8月初，美国总统约翰逊向国会提交咨文，宣称两艘美国军舰在北部湾的国际海域遭到北越鱼雷艇袭击。这条消息当时立刻成为美国各大媒体头条。随后美国国会通过《东京湾决议》，越南战争全面爆发。然而最终解密资料证实，事件过程与美国政府公布的情况完全不符，美国国家安全局提供假情报，捏造“北部湾事件”，为美对越开战找了一个“最合理”的借口。

在中东，美情报部门更是造假频频。为发动伊拉克战争，美国拿出“一管洗衣粉”；为空袭叙利亚，美国炮制出“白头盔”视频。但事实证明，伊拉克根本没有大规模杀伤性武器；所谓“叙利亚使用化学武器”视频是摆拍的，“白头盔”组织得到了美西方资助。

对于美情报部门而言，造假只是暗黑手法之一，它更阴险的手段是通过“知更鸟计划”操纵各国媒体人员。该计划始于上世纪40年代，美国中情局借此在全球收买记者和媒体机构，以达到掌控信息渠道、操纵舆论、策动他国政权更迭等目的。上世纪50年代，危地马拉左派政府的倒台就是中情局搞舆论攻势的“杰作”。

时至今日，美情报部门依旧试图通过操纵媒体来蛊惑人心。今年5月，《华尔街日报》发表文章，援引所谓“此前未披露的美国情报报告”等信息，编造出武汉病毒研究所三名工作人员于2019年11月患病的故事。到了8月，美国有线电视新闻网（CNN）发表所谓独家报道，称美国情报部门在调查中搜寻到一个基因数据的“宝库”，包含来自武汉病毒研究所的基因数据，一旦破译就可能成为揭开新冠病毒起源的关键。显然，美情报部门在美政客授意下，妄图在溯源调查上故伎重施，栽赃中国。

科学不容政治操弄。关于新冠病毒溯源，今年3月底发布的中国-世卫组织联合研究报告已经得出国际社会和科学界公认的结论和建议，指出新冠病毒“极不可能”从中国实验室泄漏。今后全球溯源工作应该也只能以此为基础开展，而不是另起炉灶。

中方始终支持并将继续参加科学溯源，绝不会容忍美情报部门栽赃构陷。全世界也绝不会相信一份用90天时间和暗黑手段炮制出的荒谬报告。近80个国家近期致函世卫组织总干事、发表声明或照会反对溯源问题政治化，就是明证。不如就让我们看看，毫无信誉的美国政府和情报部门这次将如何自取其辱！（国际锐评评论员）

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