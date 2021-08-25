新华社雅加达8月25日电 专访：中国防疫与发展“两手抓”为他国提供范例——访印度尼西亚大学国际问题专家肖夫万·乔鲁扎德

新华社记者汪奥娜 哈亚蒂

印度尼西亚大学国际问题专家肖夫万·乔鲁扎德日前在雅加达接受新华社记者采访时表示，得益于中国政府统筹调动社会资源的能力，中国能够有效控制住新冠疫情传播，并促进经济稳定恢复，这为其他国家防疫与发展“两手抓”提供了范例。

“中国政府奉行的严格防控、主动作为的防疫政策已经在国际上赢得了广泛赞许。”担任印度尼西亚大学东盟研究中心执行秘书的乔鲁扎德说。

他表示，从各国不同的防疫政策与效果可以看出，快速反应、果断行动和科学的统筹调度是有效控制疫情的关键因素。从这个角度来看，中国不仅能高效组织动员各类社会资源，而且能有效落实疫情防控政策。

乔鲁扎德表示，在疫情肆虐的情况下，没有一个国家能够独善其身。全球范围内的防疫工作必须建立在科学的基础上，而不应成为地缘政治的竞技场。在推动疫苗公平分配方面，中国对很多国家特别是欠发达国家的支持值得称赞，包括印尼在内的东盟成员国都是直接受益者。

根据中国商务部的数据，2020年，东盟成为中国最大贸易伙伴，中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。今年上半年，双方贸易同比增长38.2%，继续呈现强劲增长势头。

乔鲁扎德表示，在推动全球经济复苏的过程中，中国的贡献同样值得肯定。包括印尼雅万高铁在内的“一带一路”项目是中国与东盟间合作的关键，长期来看，这将为东盟带来经济发展与社会治理方面的双重积极影响。与此同时，中国与东盟间的密切合作也为国际社会提供了卓有成效的多边合作样本。

雅万高铁是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全生产链在海外落地。

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