新华社北京8月25日电 题：旗帜鲜明地反对“溯源政治化”

新华社记者

一段时间以来，美国为了转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的，在新冠病毒溯源问题上颠倒是非、混淆黑白，毫无根据地翻炒“武汉实验室泄漏论”等陈词滥调，持续对病毒溯源问题进行政治操弄。对此，我们必须旗帜鲜明地坚决反对。

病毒溯源必须而且只能是科学问题，这是一个常识。新冠疫情是一场全球健康危机，各国应秉持尊重科学和事实的理性态度，携手应对。病毒溯源工作必须也只能由科学家承担，研究找到病毒的源头和向人类的传播途径，从而更好地防范未来风险。去年以来，全球多国科学家纷纷表态，认为科学溯源的方向不可扭曲，反对将溯源问题工具化、将科学问题政治化。

中方始终支持并将继续参与科学溯源。从疫情初期，中方就积极同世卫组织开展溯源合作，第一时间分享病毒基因序列，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。今年3月底发布的中国-世卫组织联合研究报告，完全遵循世卫组织程序，采取了科学方法，已经被证明是一份有价值的、权威的、经得起科学和历史检验的报告，理应成为全球溯源工作的基础和指南，任何企图推翻和歪曲联合研究报告结论的做法，都是政治操弄，也是对科学和全球科学家不尊重。

一段时间以来，美方企图绑架世卫组织，一再鼓动对中国再一次进行所谓病毒溯源。企图对中国搞这种“拉抽屉”式溯源，不仅是对科学精神的践踏，更是对中国国家尊严的侮辱。中国拒绝这种溯源，不是想隐瞒什么，而是依法捍卫自身的权益和尊严。中国始终欢迎本着科学认真态度进行的溯源，但是对于藐视科学、心存不轨的所谓溯源坚决反对。中国作为主权国家，绝不能任由某些别有用心的政治势力想怎么操弄就怎么操弄，想怎么栽赃就怎么栽赃。

从国际法角度看，将国家责任与病毒来源相关联毫无根据，而且会开创一个危险的先例。更何况，多国对早期新冠疫情不断有新发现，有的时间线早于中国报告首例的时间，引发学界对新冠病毒起源和传播的新思考。美方在病毒溯源问题上，歪曲事实、混淆是非，既是对相关国际法的无视，也违反了无罪推定原则。美方将病毒溯源政治化是对相关国际法和国际卫生法律体系的破坏。

美国操弄病毒溯源的背后是恶意的政治图谋。一是妄图为美国政客抗疫不力“甩锅”推责，借煽动反华情绪拉选票，转移公众视线。二是妄图通过栽赃，给中国贴上“病毒来源国”的黑色标签，实现遏制中国发展、维护美国霸权的卑劣企图。

美国知名中国史专家、新墨西哥州立大学教授肯尼思·哈蒙德日前指出，美方不遗余力炒作病毒溯源问题背后，是美国政客及其幕后金主非常担忧自己的世界霸权会消亡，担心日益强大的中国将在世界经济发展与地缘政治上扮演重要角色，因此要千方百计遏制中国发展。叙利亚总统政治和新闻顾问布赛纳·沙班说，美国将病毒溯源政治化的做法“完全不合时宜”，缘于美国试图利用所有议题来打压中国，全世界都明白美国的意图，如今美国再也无法蒙骗世人。

美国借溯源搞政治操弄的做法，遭到国际社会的普遍反对。当前，已有100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交联合声明，呼吁世卫组织客观公正地开展新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。多国政要、媒体、专家、民众纷纷以不同方式发声，谴责美国将溯源政治化的做法。

政治操弄溯源违背科学、不得人心。在溯源问题上，我们要合作，不要抹黑；要真相，不要谎言；要尊重科学，不要政治操弄。美方想用“有罪推定”“入侵式调查”那一套对付中国，完全打错了算盘，注定是竹篮打水一场空。

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