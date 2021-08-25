8月23日，在俄罗斯梁赞州日多瓦空降场，参加“空降排”空降兵分队比赛首日赛程的中国参赛队队员赛后合影。新华社发（方超 摄）

新华社莫斯科8月25日电（刘艺、方超）“国际军事比赛-2021”“空降排”空降兵分队比赛当地时间23日在俄罗斯梁赞州日多瓦空降场开赛。

来自18个国家和地区的参赛队率先就第一阶段空降集结与急行军课目展开比拼。中国参赛队官兵以44分18秒获得参加该项目以来最好成绩，取得第一阶段比赛第一名。

8月23日，在俄罗斯梁赞州日多瓦空降场，参加“空降排”空降兵分队比赛的中国参赛队队员登机。新华社发（方超 摄）

36名伞兵在武装翼伞“定点跳伞”课目展开角逐。中国参赛队3名队员落点全部位于计分圈。上士周子言降落时精准踩中地面半径仅为20厘米的红色靶标。3名队员均来自空降兵部队基层连队。

“他们都是好样的，我为他们感到骄傲。”中国参赛队主教练武龙说，“赛出了水平，也赛出了中国军人的战斗作风。”

据悉，这是我参赛队连续第7年参加“空降排”项目比赛。

8月23日，在俄罗斯梁赞州日多瓦空降场，参加“空降排”空降兵分队比赛的中国参赛队队员准备就绪。新华社发（方超 摄）

8月23日，在俄罗斯梁赞州日多瓦空降场，参加“空降排”空降兵分队比赛的中国参赛队队员进行赛前身份检录。新华社发（方超 摄）

8月23日，参加“空降排”空降兵分队比赛的中国参赛队队员在俄罗斯梁赞州跳伞。新华社发（方超 摄）

8月23日，参加“空降排”空降兵分队比赛的各参赛队队员在俄罗斯梁赞州跳伞。新华社发（方超 摄）

(责编：苏缨翔、杨牧)