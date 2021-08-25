原标题：【中国那些事儿】世卫首席科学家：新冠溯源不能被政治因素主导

中国日报网8月25日电 世界卫生组织(WHO)首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦接受新加坡亚洲新闻台采访时呼吁，新冠溯源不能被政治因素主导，国际社会应该开展以证据为基础的科学溯源工作，这才是了解新冠病毒起源以及预防未来疫情大流行所需的正确步骤。

文章说，斯瓦米纳坦博士发出这一呼吁之际，一场针对中国的政治指责游戏在持续进行。

周一(8月23日)，斯瓦米纳坦博士接受采访时说:“我认为病毒溯源绝对不应有政治立场，因为溯源工作背后的科学研究对我们所有人都很重要，无论我们生活在哪个国家。”

“新冠是一种专门‘制造’的病毒，然后释放到人们身上，此种阴谋论得不到任何证据证明。”

斯瓦米纳坦博士说，世卫组织鼓励对新冠疫情进行公开的科学讨论。

“如果这是一种自然现象，它可能发生在任何地方。如果它在过去发生在世界的不同地方，它可能在明天发生在任何地方。下一次大流行甚至可能在我们走出本次疫情之前就来了。”

中国驻美国大使馆8月25日也在官网刊文表示，新冠病毒是自然起源的，这已经成为国际学术界和医学界的普遍共识。

中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的，始终支持并将继续参加科学溯源，我们反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国—世卫组织联合研究报告的溯源。第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上全面延伸，在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案。

(责编：袁勃、牛镛)