原标题：专访：中国统筹规划有力助益防疫与增长——访巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

新华社巴西利亚8月24日电 专访：中国统筹规划有力助益防疫与增长——访巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

新华社记者卞卓丹

在成功控制新冠疫情、经济迅速恢复增长后，中国2021年前两个季度国内生产总值（GDP）分别同比增长18.3%和7.9%。巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，这主要得益于中国政府统筹规划有力。

林斯说，面对复杂的疫情挑战和国内外环境，中国政府统筹疫情防控和经济社会发展工作，成功使经济运行稳定恢复，为就业民生提供有力保障。中国由此成为去年世界唯一实现经济正增长的主要经济体。

林斯认为，中国能在短期内取得重大抗疫成果，有赖于政府和社会各界的“谋划、决心和团结”。从世界范围看，中国向有迫切需求的国家提供技术信息，派遣卫生专业人员，并给予各种形式的援助。

在稳定和恢复经济增长方面，林斯认为，中国政府规划注重宏观与微观的配合协调，“一些重大的治理问题会通过五年规划处理，其间还进行年度调整”。

林斯认为，在中国实现经济复苏的进程中，开放政策是一大亮点。林斯说，中国政府为新投资提供开放环境，增强贸易协定透明度，加强保护知识产权，强化投资者信心，为吸引投资者创造了有利环境。

此外，中国在疫情期间主办的一系列线上经贸活动，吸引全球投资者眼光，也对全球经济发展产生积极影响。林斯表示，中国不仅为全球供应商增加流通和业务提供了良好环境，还通过中国国际进口博览会等活动，与其他国家分享中国市场红利。

林斯还指出，由于制造业快速恢复，中国向饱受疫情冲击的国家出口防疫物资等产品和服务，为稳定全球市场供给发挥了重要作用。

林斯认为，中国的抗疫经验和复苏策略值得借鉴。每个国家应根据自身特点合理规划，而不应像有些国家那样，为了掩盖自身在应对疫情时的失误，试图将一系列不实指控强加给其他国家。

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