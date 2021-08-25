8月24日，以“共谋发展，共享安全，携手构建网络空间命运共同体”为主题的中非互联网发展与合作论坛以视频连线方式举办。论坛由中国国家互联网信息办公室主办，来自14个非洲国家及非盟委员会的代表出席论坛。中国国家互联网信息办公室主任庄荣文在论坛开幕式致辞中提出中方发起“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”。现将“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”全文发布如下：

中非携手构建网络空间命运共同体倡议

2015年，中国国家主席习近平在第二届世界互联网大会提出“四项原则”“五点主张”，倡导维护网络空间和平与安全，尊重网络主权，推动构建网络空间命运共同体，为全球互联网发展治理贡献了中国智慧、中国方案。当前时代背景下，构建网络空间命运共同体的重要性和紧迫性更加凸显。中方呼吁，中国与非洲国家政府、互联网企业、技术社群、社会组织和公民个人坚持共商共建共享的全球治理观，秉持“发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享”的理念，把网络空间建设成为发展共同体、安全共同体、责任共同体、利益共同体。为此，中方提出以下倡议，欢迎非洲国家支持和参与：

发展共同推进

提升互联网接入水平，促进互联互通。推动在光缆骨干网、国际海缆等通信基础设施领域开展合作，在尊重各国网络主权、尊重各国网络政策的前提下，探索以可接受的方式扩大互联网接入和连接，让更多发展中国家和人民共享互联网带来的发展机遇。

推进信息基础设施建设。携手提升信息基础设施建设、运营与服务水平。支持5G、物联网、工业互联网建设、应用和发展，打造新的经济增长动能，助力经济恢复与发展。

利用信息通信技术提升公共服务水平。推动利用数字技术应对疫情、自然灾害等突发公共事件的经验分享与合作，支持非洲国家建设“智慧城市”，提升电子政务、在线教育水平。

促进数字产业融合与经济转型升级。鼓励数字技术与传统产业融合发展，提升数字化、网络化、智能化水平，促进经济转型升级。

安全共同维护

增强网络空间战略互信。鼓励开展区域、多边、双边与多方等各层级的合作与对话，共同维护网络空间和平与稳定，增进各国之间战略互信，反对网络攻击、网络威慑与讹诈，反对利用信息技术从事危害他国安全和社会公共利益的行为，防止网络空间军备竞赛，营造和平的发展环境，防止技术议题政治化。

加强关键信息基础设施保护。加强在预警防范、信息共享、应急响应等方面的合作，积极开展关键信息基础设施保护的经验交流。反对利用信息技术破坏他国关键信息基础设施或窃取重要数据。

加强数据安全管理和个人信息保护。规范数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等行为，保障个人信息权益，开展数据安全和个人信息保护及相关规则、标准的国际交流合作，推动符合《联合国宪章》宗旨的个人信息保护规则标准国际互认。要求企业不得在信息技术设备中预设后门、恶意代码等，不得利用提供产品、服务的便利条件窃取数据。中方欢迎非方支持和参与《全球数据安全倡议》。

深化打击网络犯罪、网络恐怖主义国际合作。对网络犯罪开展生态化、链条化打击整治，进一步完善打击网络犯罪与网络恐怖主义的机制建设。支持并积极参与联合国打击网络犯罪全球性公约谈判。有效协调各国立法和实践，合力应对网络犯罪和网络恐怖主义威胁。

治理共同参与

发挥联合国在网络空间国际治理中的主渠道作用。欢迎联合国信息安全开放式工作组（OEWG）和政府专家组（GGE）达成报告，支持在联合国框架下制定各方普遍接受的网络空间负责任国家行为规则、准则和原则。

完善共享共治的国际治理机制。支持联合国互联网治理论坛（IGF）、世界互联网大会（WIC）、世界移动大会（MWC）、国际电信联盟（ITU）等平台发挥积极作用，创设更多中非数字领域的合作平台。

平等参与互联网基础资源管理。保障各国使用互联网基础资源的可用性和可靠性，推动国际社会共同管理和公平分配互联网基础资源。

推动网络空间治理能力建设。搭建多渠道的交流平台，深化中非数字创新领域人才交流合作，推动中非网信智库对话交流，帮助非洲国家提升参与网络空间治理的能力。

成果共同分享

共享电子商务发展红利。畅通贸易渠道，开展电子商务合作，助力非洲高质量产品进入中国市场。

让中小微企业更多从数字经济发展中分享机遇。帮助中小微企业利用新一代信息技术促进产品、服务、流程、组织和商业模式的创新，增加就业机会，积极融入全球价值链。

加强对弱势群体的支持和帮助，不让一个人掉队。推动互联网助力精准扶贫的经验交流与分享，促进中非数字减贫合作。鼓励开发适合老年人、残疾人、妇女、儿童使用的产品和服务，提高弱势群体的数字技能，促进公众数字素养的普及和提升。

为落实联合国2030可持续发展议程作出积极贡献。呼吁各国重视发展中国家关切，弥合数字鸿沟，通过信息通信技术促进持久、包容和可持续的经济增长和社会发展。

互联网是人类共同的家园，我们愿同非洲国家一道，把握机遇，迎接挑战，携手构建更加紧密的网络空间命运共同体，共同开创人类更加美好的未来。

中国国家互联网信息办公室

2021年8月25日

(责编：袁勃、牛镛)