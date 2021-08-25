人民网北京8月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日记者会。记者会实录如下：

今天是全国低碳日，本周是中国第31个全国节能宣传周，主题是“节能降碳，绿色发展”。

让生态文明意识深入人心、绿色发展理念落在实处、勤俭节约文化蔚然成风，是实现绿色低碳发展、推进生态文明建设和美丽中国建设的重要内容。

艰苦奋斗、节俭朴素是中华民族的“传家之宝”，外交部始终秉承“勤俭办外交”的优良传统，积极践行低碳办公、推进节能减排、倡导绿色生活。今天外交部蓝厅没有开空调，我也没有像往常一样系领带。蓝厅入口处的电子显示屏还播放有关节约用水、珍爱地球的宣传视频和电子海报。这些都是外交部参与全国节能宣传周的具体举措。当然，我们所做的远不止这些。

建设清洁美丽的绿色家园是各国人民的共同理想。我们愿与大家一道，从我做起，从身边小事做起，传播生态文明理念，践行绿色低碳生活，为呵护我们共同的地球家园、构建人与自然生命共同体作出贡献。

日本电视网记者：24日，日本自卫队与美国、英国开展了联合演习。这被认为是针对中国，并向外界展示日美英紧密关系。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方一贯认为，国与国之间的军事合作不应损害地区和平稳定，不应损害第三方利益。

总台央视记者：据了解，日前中国常驻日内瓦代表致函世卫组织总干事，递交了关于美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学的两份非文件，以及网民联署要求调查德特里克堡基地的公开信。能否请发言人进一步阐述中方立场？

汪文斌：8月24日，中国常驻日内瓦代表陈旭大使致函世卫组织总干事谭德塞，并递交了《关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点》和《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份非文件，以及超过2500万网民联署的要求调查德特里克堡基地的公开信。

中方对全球溯源问题的立场是一贯、明确的。溯源是科学问题，中方始终支持并将继续参加科学溯源。中国—世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到尊重和实施，今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展。

武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家，新冠病毒源自武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国—世卫组织联合研究报告得出的明确结论。如果有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平、公正的原则，对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。

事实上，国际社会和美国民众对于德堡基地相关活动不合法、不透明、不安全早有严重关切。这个基地是美国生物军事化活动的大本营，美国陆军传染病医学研究所是其中最主要的实体。该研究所长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国内暴发了与新冠肺炎症状相似的疾病。对于这些问题，美方从未向国际社会和美国民众作出交代。

至于北卡罗来纳大学，美国一直污蔑武汉病毒研究所开展的冠状病毒研究引发新冠肺炎，实际上美国才是全球此类研究最大的资助者和实施方。特别是北卡大学巴里克团队是此类研究的权威，早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。只要调查巴里克团队及其实验室，完全可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。

总之，我们敦促美国停止利用溯源问题进行政治操弄。如果美国顽固坚持实验室泄漏论，就应该首先邀请世卫组织去德特里克堡、北卡罗来纳大学进行溯源调查。同时，我们希望国际社会共同努力，抵制将溯源问题政治化的逆流，推动溯源问题回归科学合作的正轨。

新华社记者：8月24日，中方宣布将与非洲国家共同制定并实施“中非数字创新伙伴计划”，请问中非双方对推进中非数字创新领域合作有何期待？

汪文斌：数字创新合作是中非务实合作的新兴领域。今年初，王毅国务委员兼外长访问非洲时提出，中方将同非方加强数字合作，帮助非洲抓住信息革命机遇，消除“数字鸿沟”，共同打造“数字非洲”。为推动数字技术进步，为中非合作高质量发展注入新动能，在昨天举办的“中非互联网发展与合作论坛”开幕式上，外交部部长助理邓励宣布，中方愿同非方共同制定和实施“中非数字创新伙伴计划”并就此提出六点建议，包括：加强数字基建，打通经济社会发展的信息动脉；发展数字经济，推动数字技术和实体经济融合发展；开展数字教育，破解数字创新“人才瓶颈”；提升数字包容性，服务非洲普通民众；共创数字安全，提升数字治理能力；搭建合作平台，以交流促进数字进步。

“行胜于言”，在中方宣布上述伙伴计划的同时，有关承诺已经开始变为现实。近期一些中非合作的光纤骨干网项目将在非洲落地，9月起还将先后举办非洲产品电商推广季、中非北斗合作论坛等活动。我们还将与非方保持沟通，共同设计未来三年数字领域务实合作举措，并纳入年底新一届中非合作论坛会议成果文件，推动中非数字合作再上新台阶。

路透社记者：据路透社报道，美国总统气候问题特使克里拟于9月访华。你能否证实这一消息？克里的访问会带来什么？

汪文斌：目前我没有可以发布的消息。

《环球时报》记者：据报道，美国官员表示，美情报机构“溯源报告”不太可能就新冠病毒究竟是源自大自然还是从实验室泄漏给出明确结论，部分原因是缺乏来自中国的详细信息。中方对此有何评论？

汪文斌：美国政府通过情报机构搞所谓的溯源报告，不是为了寻找新冠病毒起源的事实真相，也不可能是一份基于事实和科学方法的科学报告，而是为了推卸美国自身抗疫失败责任、向中国甩锅推责。这样一份栽赃报告、政治报告，自然不可能就病毒溯源得出任何科学的结论，只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏。

美方声称缺乏来自中国的信息，这不过是掩饰自己情报溯源失败的借口。我可以告诉美方，中国和世卫组织专家已经发布了联合溯源研究报告，里面有充分的权威、有价值的信息。美国是全球疫情感染和死亡人数最多的国家，也是向外扩散病毒最严重的国家。美国疫情发生的时间线不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室同新冠病毒的联系疑点重重。国际社会强烈要求美方就此展现公开透明，提供详细信息。而美方对上述问题避而不答、讳莫如深，还不断设置障碍。这只能说明美方做贼心虚。美国关心的不是如何找到病毒来源，而是如何借溯源打压别国、服务一己私利。

《南华早报》记者：阿富汗塔利班驻多哈政治处发言人于当地时间24日发推文表示，塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行。发言人能否介绍相关情况？

汪文斌：中方与阿富汗塔利班方面有着畅通、有效的沟通与磋商，喀布尔自然是双方讨论各种要务的重要平台和渠道。

我想强调的是，中方对阿富汗政策是一贯和明确的。我们始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，恪守不干涉阿富汗内政原则，坚持面向全体阿富汗人民的友好政策。中方尊重阿富汗人民自主决定自身前途命运，支持将“阿人主导、阿人所有”原则落到实处，愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

彭博社记者：日本和台湾“执政党”将于本周举行首次安全对话。中国大陆不断增长的军事力量可能成为首要议题。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。台湾是中国领土不可分割的一部分，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。

台湾问题事关中日关系政治基础。日方在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，尤其需要谨言慎行。我们严肃敦促日方重新审视有关考虑，不得以任何形式干涉中国内政，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

深圳卫视记者：据外媒报道，8月24日，美外空司令部司令狄金森在美空间基金会第36届外空研讨会上发表讲话表示，美外空司令部已具备初步作战能力，将于未来几年内具备完全作战能力。狄金森还表示，美外空司令部不久将重点围绕外空战开展军事演习。中方对此有何评论？

汪文斌：当前外空安全形势日益复杂严峻，美国已成为影响外空安全的最大因素。近年来，美国公开将外空定位为“新作战疆域”，成立独立外空部队和外空司令部，大力开展外空军力建设。这加剧了外空武器化、战场化风险，严重威胁外空的和平与安宁。中方对此深感担忧。

中国一贯主张和平利用外空，积极倡导防止外空武器化和军备竞赛。多年来，中国与俄罗斯等国一道，积极推动国际社会谈判外空军控法律文书，以从根本上维护外空安全和可持续利用。反观美国，长期消极抵制外空军控谈判进程，并借口所谓“中国外空威胁”转移国际视线。美方一系列举动恰恰说明外空武器化、战场化已成为影响外空安全的最大威胁，谈判并缔结外空军控法律文书紧迫性更加突出。

中方希望美国切实承担起大国应尽的责任，多做有利于维护外空和平与安全的事。呼吁国际社会重视外空军备竞赛风险，积极参与并支持外空军控法律文书谈判。

路透社记者：第一，美国副总统哈里斯称支持越南在南海问题上同中国抗衡，包括派遣更多美国军舰赴南海。中方对此有何评论？第二，据彭博社报道，一些美国金融公司和中国监管机构正在尝试于今年晚些时候重启双方会议。中方对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，美国迄今拒绝加入《联合国海洋法公约》，却声称维护《公约》。美国肆意对阿富汗、伊拉克、叙利亚进行军事干涉，却声称维护小国利益。如果美方说自己是为了维护美国的霸权地位、维护美国的一己私利的话，我想他的话要可信得多。

中方坚决反对美方在南海部署海上执法力量，插手地区事务，搅乱地区和平稳定。

关于第二个问题，我不了解有关情况，你可以向主管部门询问。

(责编：苏缨翔、刘慧)