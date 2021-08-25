新华社日内瓦8月24日电 2021年8月24日，中国常驻日内瓦代表陈旭致函世卫组织总干事谭德塞，进一步重申中方在新冠病毒溯源问题上的一贯立场，强调武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国－世卫组织溯源联合研究报告得出的明确结论。如果有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平、公正的原则，对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。

随函并附有《关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点》《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份非文件，以及超过2500万中国网民联署的要求调查德特里克堡基地的公开信。

两份非文件全文如下：

关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点

德特里克堡基地是美生物军事化活动的大本营，国际社会对于美在该基地的活动不合法、不透明、不安全的关切早已有之，该基地中的美陆军传染病医学研究所问题最为突出，且存在与新冠病毒关联的诸多疑点。

一、德特里克堡基地历史上是美生物武器计划的中心，陆军传染病医学研究所是最主要的实体。该基地被称为美国政府最黑暗的实验中心。（注1）美1969年宣布放弃生物武器、1975年加入《禁止生物武器公约》后，仍在该基地继续研制和贮存生物战剂。（注2）

二、陆军传染病医学研究所拥有美军方唯一的P4级实验室。该研究所储存有几乎所有已知的高致病性病原体，包括埃博拉病毒、炭疽杆菌、天花病毒、鼠疫杆菌以及非典（SARS）冠状病毒等。（注3）该研究所多名研究员从事SARS、中东呼吸综合征（MERS）等冠状病毒相关研究。（注4）2003年SARS疫情发生后，该研究所与北卡罗来纳大学巴里克团队合作，研制出一套用于合成SARS病毒的全基因序列克隆平台，相关成果以论文形式发表；论文中称，在获得SARS病毒RNA后的两个月内，即成功合成了SARS病毒全基因序列。（注5）这说明上述机构早在2003年已具备极其成熟的SARS相关冠状病毒的合成及改造能力。

2007年，该研究所发表论文称，利用埃博拉病毒进行了恒河猴动物实验，实验用的病毒毒株是通过反向遗传学技术改造获得，专门去除了弗林酶切位点，以观察病毒的毒力变化，（注6）而弗林酶切位点被认为是导致新冠病毒毒性超强的原因之一。2018年，该研究所使用非洲绿猴，实施MERS病毒感染模型研究，了解发病机理并研发疫苗。（注7）新冠肺炎疫情暴发后，该研究所与美陆军医学研究与发展部下属另一家研究所“华尔特里德陆军研究所（WRAIR）”共同研发新冠肺炎疫苗。（注8）

三、陆军传染病医学研究所曾发生多起生物安全事故。

2001年美发生致5人死亡的炭疽袭击事件，嫌疑人来自该研究所。（注9）2009年美官员在该研究所检查时，发现有病原体未列入实验室数据库，遂暂停其实验室部分研究工作。（注10）

2014年5月，德特里克堡基地在美国内被起诉，原因是该基地的生物研究机构处理有毒物质存在漏洞，导致该地区三氯乙烯含量为标准水平的42倍。（注11）2015年2月，马里兰州弗雷德里克县106个家庭和个人就该基地产生有害物质导致的人员伤亡提起集体诉讼，并提出7.5亿美元赔偿要求。然而，美政府及陆军一直否认该基地存在不当行为。（注12）

2019年6月，美疾控中心检查陆军传染病医学研究所P4实验室时发现严重违规，2019年7月下令关闭其实验室，并叫停所有研究活动。根据美疾控中心报告，该实验室主要有7项违规：（注13）一是该研究所系统性地违反生物安全等程序，有员工打开实验室门后未关闭，并从房间移走大量有害废物，大大增加了病原体逸出和污染外界的风险；二是在对灵长类动物解剖时，有员工多次进入实验室而未佩戴必要的呼吸防护设备，暴露在含有危险气溶胶的生物环境中；三是缺少对员工培训的合格考试，导致无法评估员工是否理解和掌握了培训内容；四是有员工处理生物危害性废物时未佩戴手套；五是未能防范未经授权人员接触实验室废物，被试剂污染的个人防护设备应存储在专门区域，但该区域未限制外来人员进入；六是员工未及时、准确盘点库存毒素；七是实验室建筑物和内部设施表面未密封，导管盒、天花板和生物安全柜上方接缝处均有裂缝。2019年11月该实验室重启活动，但未公布整改情况。

四、上述关停事件后，德特里克堡基地附近社区大规模暴发呼吸道疾病。

2019年7月，弗吉尼亚州Greenspring社区有54人出现咳嗽、肺炎等症状，该社区距德特里克堡基地仅1小时车程。（注14）弗吉尼亚州卫生官员称，2019年夏当地呼吸系统疾病数量增加了近一半。（注15）

2019年7月，威斯康星州暴发神秘电子烟肺炎。（注16）患者症状包括呼吸急促、发烧、咳嗽、呕吐、腹泻、头痛、头晕和胸痛。（注17）从那时起，美国内发生了前所未有的全国性肺伤疾病暴发。截至2019年12月17日，50个州共报道了2500余例相关住院病例。专家认为，这类疾病代表了一种或多种新的临床综合征，需进行更多研究来确定其病因。（注18）

美2019年大流感可能与新冠肺炎存在交叉。根据美疾控中心数据，2019年10月至2020年4月流感季统计病例为3900万至5600万，死亡人数2.4万至6.2万。（注19）对于美大规模流感与新冠肺炎是否存在交叉患者，特别是2019年10月或之前是否就存在被误诊为流感的新冠肺炎患者，需在美全国范围内进行全面回溯性调查和研究。

五、美民众请愿公开德特里克堡相关信息。2020年3月，民众在白宫请愿网站发起请愿，要求美政府公开该基地信息，特别是2019年关停陆军传染病医学研究所实验室的原因，并澄清是否与新冠病毒有关。美政府没有做出任何回应，该网站已被整体下线。

关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况

北卡罗来纳大学教授拉尔夫·巴里克（Ralph Baric）及其团队长期系统性从事冠状病毒研究，包括功能获得性（Gain of Function）研究，掌握冠状病毒合成及改造技术，并已申请多项冠状病毒领域研究的专利。

2003年SARS疫情发生后，巴里克团队与美陆军传染病医学研究所合作，研制出一套用于合成SARS病毒的全基因序列克隆平台，相关成果以论文形式发表。论文中称，在获得SARS病毒RNA后的两个月内，即成功合成了SARS病毒的全基因序列。（注20）这说明上述机构早在2003年已具备极其成熟的SARS相关冠状病毒的合成及改造能力。

值得注意的是，巴里克团队与美陆军传染病医学研究所合作密切，并与该研究所人员共同拥有重组冠状病毒的专利，（注21）合作发表过多篇相关论文。（注22）巴里克的学生Lisa Hensley（注23）毕业后进入该研究所工作，进一步拓宽了巴里克团队与美陆军传染病医学研究所合作的维度。

2008年12月，巴里克再次以共同作者的身份发表论文，称重建了蝙蝠携带的类SARS冠状病毒，并称设计、合成各类SARS类型的病毒，是未来防范此类疫情的重要步骤。（注24）

2015年11月，巴里克团队发表论文《一种传播性类SARS蝙蝠冠状病毒群显示感染人类的可能性》，该论文提及的嵌合病毒是以美方团队的SARS冠状病毒基因组为骨架，将武汉病毒研究所石正丽团队发现的蝙蝠冠状病毒（SHC014）中的S蛋白相关基因序列替换到该骨架中而获得。（注25）该项研究中，病毒改造和小鼠感染实验均在北卡罗来纳大学开展，所构建的嵌合病毒并未提供给石正丽团队。

美国一些人诬蔑武汉病毒研究所开展冠状病毒功能获得性研究，导致蝙蝠冠状病毒变异为新冠病毒，并发生实验室泄漏引发疫情。实际上美才是全球此类研究最大的资助者和实施方，特别是巴里克团队是此类研究的权威。通过核查巴里克团队相关实验室，可澄清相关研究有没有、会不会演变为新冠病毒。

（注1）媒体报道：《The Secret History of Fort Detrick,the CIA's Base for Mind Control Experiments》，https://www.politico.com/magazine/story/2019/09/15/cia-fort-detrick-stephen-kinzer-228109.

（注2）媒体报道：《U.S.Continues Defensive Germ Warfare Research》，https://www.nytimes.com/1982/09/07/us/us-continues-defensive-germ-warfare-research.html.

（注3）美政府向《禁止生物武器公约》提交的“建立信任措施”宣布材料；

媒体报道：《USAMRIID Study Leads to Approval of New Smallpox Vaccine》，https://globalbiodefense.com/2019/10/20/army-study-leads-to-approval -of-new-smallpox-vaccine/.

（注4）学术论文：《Methods for Producing Recombinant Coronavirus》、《Cynomolgus Macaque as an Animal Model for Severe Acute Respiratory Syndrome》、《MERS-CoV Pathogenesis and Antiviral Efficacy of Licensed Drugs in Human Monocyte-Derived Antigen- Presenting Cells》.

（注5）学术论文：《Reverse Genetics with a Full-length Infections cDNA of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus》.

（注6）学术论文：《Proteolytic Processing of the Ebola Virus Glycoprotein is not Critical for Ebola Virus Replication in Nonhuman Primates》.

（注7）学术论文：《African Green Monkey Model of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) Infection》.

（注8）美陆军传染病医学研究所网站：《United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases》, http://www.usamriid.army.mil.

（注9）媒体报道：《Scientist's Suicide Linked to Anthrax Inquiry》，https://www.nytimes.com/2008/08/02/washington/02anthrax.html.

（注10）媒体报道：《U.S.Army Suspends Germ Research at Maryland Lab》, https://www.nytimes.com/2009/02/10/world/americas/10iht-10germs.20070589.html.

（注11）媒体报道：《Developers File $37 Million Federal Suit over Fort Detrick Contamination》, https://www.baltimoresun.com/maryland/bs-md-fort-detrick-lawsuit-20140509-story.html.

（注12）媒体报道：《Supreme Court Won't Hear Fort Detrick Death Lawsuit》, https://post111.com/supreme-court-wont-hear-fort-detrick-death-lawsuit.

（注13）媒体报道：《Army Germ Lab Shut Down by CDC in 2019 had Several ‘Serious’Protocol Violations that Year》，https://wjla.com/news/local/cdc-shut-down-army-germ-lab-health-concerns.

（注14）媒体报道：《Respiratory Outbreak Being Investigated At Retirement Community After 54 Residents Fall Ill》, https://abcnews.go.com/US/respiratory-outbreak-investigated-retirement-community-54-residents-fall/story?id=64275865.

（注15）媒体报道：《Respiratory Illness in Virginia Puzzles Health Officials》, https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2019/08/02virginia-reports-higher-than-usual-number-respiratory-illnesses/.

（注16）媒体报道：《Mysterious Lung Disease Linked to Vaping Spreads Across 14 U.S. States》, https://www.news-medical.net/news/20190821/Mysterious-lung-disease-linked-to-vaping-spreads-across-14-US-states.aspx.

（注17）媒体报道：《CDC, State Health Officials Investigating Link between Vaping and Severe Lung Disease》, https://edition.cnn.com/2019/08/17/health/vaping-lung-disease-states/index.html.

（注18）学术论文：《Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin--Final Report》.

（注19）美疾控中心官网：https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2019-2020.html.

（注20）学术论文：《Reverse Genetics with a Full-length Infections cDNA of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus》.

（注21）学术论文：《Methods for Producing Recombinant Coronavirus》.

（注22）学术论文：《Reverse Genetics with a Full-length Infections cDNA of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus》、《Cynomolgus Macaque as an Animal Model for Severe Acute Respiratory Syndrome》.

（注23）维基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Hensley_(microbiologist).

（注24）学术论文：《Synthetic Recombinant Bat SARS-like Coronavirus is Infectious in Cultured Cells and in Mice》.

（注25）学术论文：《A SARS-like Cluster of Circulating Bat Coronaviruses Shows Potential for Human Emergence》.（完）

注：文中（注1）、（注2）、（注3）……为右上角1、2、3……

(责编：苏缨翔、杨牧)