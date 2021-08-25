新华社北京8月25日电 中国击剑运动员李豪25日在东京第16届残奥会上为中国残奥体育代表团获得首枚金牌。国务委员、国务院残疾人工作委员会主任王勇代表国务院向中国体育代表团发去贺电。全文如下：

第16届残奥会中国体育代表团：

欣闻我国选手李豪在第16届残奥会轮椅击剑男子佩剑个人赛A级比赛中勇夺桂冠，获得中国体育代表团参加本届残奥会的首枚金牌，我代表党中央、国务院向获奖运动员及中国体育代表团表示热烈祝贺和诚挚慰问！李豪在残奥赛场上敢打敢拼，展示了自强不息、奋勇争先的精神风貌，为祖国和人民赢得了荣誉。

希望中国体育代表团牢记习近平总书记对残疾人和残疾人事业的重要指示，牢记习近平总书记嘱托，大力弘扬奥林匹克精神、中华体育精神和残疾人体育精神，以“使命在肩、奋斗有我”的昂扬状态，再接再厉、顽强拼搏、勇攀高峰，以过硬技能、文明礼仪向全世界展现我国残奥健儿风采，共同促进残奥运动发展，实现运动成绩和精神文明双丰收。

中国体育代表团全体人员要做好自我防护，健康、安全参赛。祝愿圆满完成各项参赛任务，以优异成绩为祖国和人民赢得新的更大光荣！

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