新华社伦敦8月24日电（国际观察）阿富汗危机令七国集团“内伤”不轻

新华社记者王慧慧 许凤

七国集团领导人24日召开视频会议讨论阿富汗局势。会后不久，美国总统拜登宣布，美方正努力争取在8月31日前完成撤离行动，全然不顾英法等国对延长这一期限的要求。除了撤离时间问题，在阿富汗难民问题上，美国也与盟友们分歧巨大。

分析人士指出，阿富汗危机让七国集团“很受伤”。虽然这次会议七国依然共同发声，但其内部裂痕却越来越深，盟友们对美国的不信任感与日俱增。

撤离时间谈不拢

撤离问题是此次会议的重点议题。会后发表的声明说，七国集团对阿富汗局势表示严重关切，呼吁各方保持冷静克制，确保阿富汗人和在阿外国人的安全，防止出现人道主义危机。当务之急是确保七国公民以及过去20年来与七国合作的阿富汗人安全撤离。

据报道，英国首相约翰逊、法国总统马克龙会前都要求美国延长单边做出的8月31日完全撤离的决定，以确保所有外国公民和曾支持北约行动的阿富汗人撤离。但他们并没有等来期待的答复。拜登24日在白宫发表讲话时说，美国的目标是在8月31日前完成从阿富汗撤离的行动。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，阿富汗塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

美国《纽约时报》在报道中说，此次会议在跨大西洋同盟关系处于紧张的时刻召开，英国等其他盟友因美方缺乏与其在撤军时间和策略上的协商而倍感挫折。

德国联邦议院外事委员会主席诺贝特·勒特根说，阿富汗行动的失败恐将对德美关系产生广泛后果，这是“道德和政治上的失败”。他认为，美国没有与盟友共同进退，美国本至少可以在撤离行动上与盟友合作，美国单方面设定的8月31日前完成撤军的目标不合理，导致了阿富汗危机。

法国外长勒德里昂日前接受法国《星期日报》采访时说，法国已要求美国承担起自己的责任，确保侨民和生命受威胁的阿富汗人的撤离工作能够完成。他认为美国在撤离问题上和盟国的协调应更加有效。

难民问题矛盾大

美国不仅在撤离期限上一意孤行，让欧洲盟友们心灰意冷，还在难民问题上与欧洲国家存在巨大分歧。不少欧洲媒体指出，美国推卸责任的做法让盟友难以接受。

意大利《防卫报》网站刊文说，在拜登的表态中，只有那些为美国工作且无犯罪记录的阿富汗人可以入境美国，这意味着美方接收难民的数量将十分有限，绝大部分人员将由欧洲国家接收入境。美方的行为在阿富汗人民遭受的苦难和欧美良好的盟友关系面前不可接受。

2015年，来自叙利亚、伊拉克、阿富汗、利比亚等战乱地区的数以百万计民众涌入欧洲国家，引发欧洲“难民危机”。如今，阿富汗危机造成的大量难民外溢让欧洲国家再次忧心忡忡。英国伦敦政治经济学院客座研究员埃菲·佩达柳指出，这一次，阿富汗难民很快又将成为欧洲的问题，欧洲又处于“毫无准备”的状态。

意大利前总理、欧盟委员会委员保罗·真蒂洛尼敦促有关各方尽快拿出方案应对阿富汗难民问题。他说，在难民议题上不能再找任何借口，必须尽快找到多数国家同意的解决方案。

欧洲谋求自主

阿富汗危机加剧了欧洲盟友对美国的不信任，也引发其谋求战略自主的反思。

日本《朝日新闻》24日的评论文章指出，阿富汗政府垮台使欧洲各国对拜登政府的不信任感加深。美国的长期战略和所谓的“美国方式”遭到质疑，美欧出现不和。此次事件给欧洲带来不小的冲击，可能对美欧的中长期关系产生影响。

美国《纽约时报》报道，德国前驻美大使沃尔夫冈·伊申格尔表示，对欧洲来说，真正的教训是“我们真的想永远完全依赖美国的能力和决策吗？还是欧洲终于可以开始认真考虑成为一个可靠的战略行动者？”

据法国国际广播电台网站报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利近日表示，阿富汗局势和撤离的混乱局面表明，欧洲需要发展独立于美国的、自己的军事能力。“欧洲人没有选择，我们必须自行组织来面对这个世界。”（参与记者：唐霁、刘芳、张远、周啸天、陈静）

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