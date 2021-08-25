新华社北京8月25日电 热点问答：倒计时？美能否从阿如期撤出悬念多

新华社记者

美国总统拜登24日在白宫发表讲话说，从阿富汗撤离的行动过去10天取得“显著进展”，美方正努力争取在8月31日前完成撤离行动。美国连日来加速在阿富汗的撤离行动。随着8月31日撤离最后期限临近，以及塔利班拒绝延迟撤军时间，美国能否如期完成撤离实际上充满悬念。

如期撤离？盟友不愿意

24日早些时候，英法等国在七国集团领导人峰会上，要求美国延长单方面决定的8月31日完全撤军的期限，原因是需确保所有外国公民和曾经支持北约行动的阿富汗人撤离，但未得到美方回应。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班发动猛攻，15日进入并控制喀布尔。阿富汗局势急转直下超过美方预期，令美国及其盟友在撤离问题上准备不足，出现裂痕。

德国联邦议院外事委员会主席诺贝特·勒特根说，美国没有在撤离行动上与盟友共同进退，美国单方面设定的8月31日前完成撤军不合理，并导致了阿富汗危机。

推迟撤离？塔利班不同意

尽管拜登在24日的讲话中维持8月31日撤离的最后期限，但他同时要求制定应急方案，以便必要时调整时间表。他表示，撤离行动能否按期完成取决于阿富汗塔利班的配合。

据美国媒体24日报道，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯23日与塔利班政治委员会负责人巴拉达尔在喀布尔秘密会晤，会晤内容可能涉及美军在阿富汗部署期限一事。

对于美国的延期想法，塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德24日表示，美国必须在8月31日前撤出所有军队和人员，这一期限不会延长。他同时表示，不希望看到阿富汗民众离开自己的国家，美国应改变鼓励阿富汗人离开的政策。

塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣此前表示，延长撤军期限将导致塔利班和美方之间的不信任，如果美军意图继续占领阿富汗，塔利班将作出“回应”。

目前阿富汗塔利班允许美国人撤离，但此前与美方合作的阿富汗人在撤离时遇到困难。分析人士认为，美方撤离的阿富汗人中包括翻译、工程师等技术人员。在塔利班看来，美国正把阿富汗的“专家”带离阿富汗，这也可能成为塔利班拒绝延长撤离期限的一个原因。

左支右绌？凸显混乱中力不从心

塔利班进入阿富汗首都喀布尔后，大批为美国和北约工作的阿富汗人涌至喀布尔国际机场，希望搭上美军飞机撤离。据阿富汗媒体报道，8月15日以来，喀布尔机场撤离乱局引发的枪击和踩踏事件造成至少20人死亡、数十人受伤。

目前，大约6000名美国军人在喀布尔机场维持撤离秩序。由于美军难以确保个人前往机场的通行安全，等待撤离的人员是集合后由美军接到机场。据美国防部多名不公开姓名的官员透露，8月31日完成撤走所有在阿美国公民“需要几乎每件事都进展顺利”。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文23日说，美方“每天通过政治和安全两方面渠道与塔利班对话”。“我们认为从现在到31日有足够时间撤出任何希望离开的美国人。”

然而，美国国会众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫23日对媒体记者说，考虑到仍需撤走的美国人和阿富汗人数量，美国在8月31日完成撤军的可能性非常小。（执笔记者：班威；参与记者：史先涛、法里德·贝赫巴德、刘品然）

(责编：苏缨翔、杨牧)