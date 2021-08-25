新华社北京8月25日电 国家主席习近平8月25日同俄罗斯总统普京通电话。

习近平指出，今年以来，中俄以庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为新起点，推动两国战略协作和全方位务实合作取得一系列新成就，为促进两国各自发展提供了重要支撑，也为团结国际社会共克时艰发挥了中流砥柱作用。双方要创新合作方式，拓展合作领域，争取更多合作成果。当前，新冠肺炎疫情起伏不定，国际抗疫任务艰巨，中方愿同俄方深化疫苗研发生产合作，保障疫苗全球供应链安全稳定，维护两国人民生命安全和身体健康，为构建人类卫生健康共同体贡献中俄力量。

习近平强调，鞋子合不合脚，只有穿的人才知道。哪种制度在中俄行得通，中俄两国人民最有发言权。中俄作为新时代全面战略协作伙伴，要深化反干涉合作，将各自国家前途命运牢牢掌握在自己手中。中方坚定支持俄罗斯走符合本国国情的发展道路，坚定支持俄方为维护国家主权安全所采取的举措。双方要以今年上海合作组织成立20周年为契机，同成员国一道，加强团结协作，加大相互支持，维护地区国家安全和发展利益。

双方就阿富汗局势深入交换意见。

习近平强调，中方尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，奉行不干涉阿内政的政策，一直为政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会各方加强沟通协调，鼓励阿富汗各派协商构建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。

普京表示，俄方对俄中关系发展感到满意。今年是《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，对于俄中关系具有特殊意义。76年前，俄中为取得世界反法西斯战争胜利付出巨大民族牺牲、作出决定性贡献。当前形势下，双方应该密切战略协作，相互坚定支持，捍卫二战胜利成果，维护历史真相。俄方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方在涉台、涉港、涉疆和南海等问题上维护自身核心利益的正当立场，坚决反对任何外部势力干涉中国内政，反对将新冠病毒溯源政治化，希望同中方继续深化各领域务实合作，加强抗疫合作。

普京表示，当前阿富汗局势的演变，表明外部势力强行推行其政治模式的政策行不通，只会给相关国家带来破坏和灾难。俄中在阿富汗问题上拥有相似立场和共同利益，俄方愿同中方密切沟通协调，积极参与涉阿富汗问题多边机制，推动阿富汗局势平稳过渡，打击恐怖主义，切断毒品走私，防止阿富汗安全风险外溢，抵御外部势力干预破坏，维护地区安全稳定。

双方一致认为，当前国际和地区形势复杂演变，中俄双方及时就双边和多边重大问题保持沟通十分重要和必要，同意继续通过各种方式保持密切交往。

(责编：苏缨翔、杨牧)