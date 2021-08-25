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瑞士少女峰期待北京冬奥会后更多中国游客到访

2021年08月25日17:34 | 来源：人民网-港澳频道
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新华社日内瓦8月25日电（记者陈斌杰 陈俊侠）瑞士少女峰铁路公司总裁乌尔斯·凯斯勒日前在接受新华社记者专访时表示，2022年冬季奥运会将在北京举办，中国民众对冰雪运动的热情日渐高涨，少女峰期待这一契机能吸引更多中国游客到访。

海拔4158米的少女峰位于瑞士中部伯尔尼州的因特拉肯地区，其绝美的冰川和雪景吸引了世界各地的游客，也是重要的冰雪运动基地。2001年，联合国教科文组织将少女峰-阿莱奇冰川-比奇峰地区列为世界自然遗产。2002年，黄山与少女峰结为“姊妹山”。

少女峰铁路是游客近观瑞士少女峰胜景的重要交通工具。凯斯勒说，近年来到访少女峰的中国游客数量呈快速上升趋势，中国已成为少女峰重要的游客来源地，来自亚洲市场的强劲需求促成了少女峰铁路乘客人数的高位增长。

凯斯勒说，为满足中国游客的需求，少女峰铁路公司开设中文网站，聘用懂中文的工作人员，并设计专门的旅游套餐。游客在欣赏少女峰胜景的同时，还能体验雪橇、雪地徒步、滑雪等冰雪运动。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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