文和

原标题：病毒溯源搞政治操弄，注定不得人心

近期，多家媒体注意到：世卫组织秘书处未经世卫组织成员国的一致同意，单方面提出了第二阶段病毒溯源工作计划，甚至将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”作为假设结论，引起了民众的普遍不满。据中国青年报·中青校媒对2730名大学生的调查显示，86.9%的受访大学生对第二阶段溯源计划持反对意见，48.7%受访大学生表示不同意针对中国发起第二阶段溯源计划。这个所谓的第二阶段溯源工作计划，确实不得人心。

病毒溯源工作必须秉持科学精神，不能被任何政治力量操控。将疫情溯源政治化的做法，不利于全球抗疫合作工作。从去年以来，美国一些政客为了推卸责任，反复宣扬新冠疫情“中国实验室泄露论”，却根本拿不出令人信服的证据。

世卫组织第二阶段溯源工作计划，在动机与目标上就存在问题。之前第一阶段的溯源报告已经发布，这是中外专家共同努力产出的结果。进行所谓“二次溯源”到底是为了什么，明眼人一看便知。但是，西方一些政客还是想凭此“甩锅”，宁可不相信科学，也得把责任推给中国。

对此，中国外交部郑重表态：“我们希望世卫组织秉持科学、专业、客观精神，同国际社会一道，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化的逆流，共同维护全球抗疫合作良好氛围。”这不仅是中方立场的明确表达，也是对世卫组织的劝告。全球抗疫工作不能只靠个别国家的努力，在世界大国中，中国的抗疫成就有目共睹，不仅有效保护了14亿人民的生命健康，也尽可能地给其他国家的防疫工作提供资金、技术与经验上的帮助。这些事实是经得起考验的，全球民众也看在眼里，铭记在心里。中国抗疫行动的努力与成果，不是西方某些政客能扭曲与抹杀的。

为了让世界尽快摆脱疫情的阴影，全人类需要更紧密地团结在一起，通力合作，携手抗疫。对此，首先要摒弃的就是一些政治偏见，用事实说话，而不是靠污名化的标签来“定性”。西方国家一些政客掩耳盗铃、推卸责任，既是对他国利益的伤害，也有损自己的信誉，更有碍人类团结一心共同解决疫情难题的大局。既然美国一直自诩为“人类文明的灯塔”，就应该拿出最基本的大国风范。“甩锅”的做法实在丢人，承认事实难道就这么难吗？

(责编：袁勃、牛镛)