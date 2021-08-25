中国常驻日内瓦代表陈旭8月24日致函世卫组织总干事谭德塞，并递交了《关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点》和《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份非文件，以及超过2500万中国网民联署的要求调查德特里克堡基地的公开信。

对此，外交部发言人汪文斌8月25日在例行记者会上表示，中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的。溯源是科学问题，中方始终支持并将继续参加科学溯源。中国－世卫组织联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到尊重和实施，今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展。武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家组，新冠病毒源自武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国－世卫组织联合研究报告得出的明确结论。如果有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平、公正的原则，对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。

“我们敦促美国停止利用溯源问题进行政治操纵。如果美国顽固坚持实验室泄漏论，就应该首先邀请世卫组织去德特里克堡、北卡罗来纳大学进行溯源调查。同时，我们希望国际社会共同努力，抵制将溯源问题政治化的逆流，推动溯源问题回归科学合作的正轨。”汪文斌说。（记者潘洁、孙楠）

(责编：苏缨翔、杨牧)