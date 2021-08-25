原标题：新漫评：白尾鹿，你的新冠病毒是在哪感染的？

英国《自然》杂志网站日前刊发的一篇新闻报道说，美国农业部研究人员对该国密歇根州、伊利诺伊州、纽约州和宾夕法尼亚州部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究发现，1/3被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体，其中密歇根州采集的样本中60%检测出了抗体。这表明它们曾感染新冠病毒。

考虑到白尾鹿在美国的广泛分布和与人类的密切接触，我们不能不追问一句，这一发现究竟意味着什么？

这些白尾鹿是如何被感染的？是通过与人类接触还是与其他动物接触？亦或是通过受污染的水源感染？它们为何会在如此早的时间点被感染？这是不是应该成为病毒溯源问题关注和研究的新方向？

当越来越多的证据浮出水面，美国有些政客还要继续无视科学与事实吗？还要继续甩锅推责给中国吗？还要继续推脱阻挠对德特里克堡基地等场所进行调查的全球呼声吗？

在溯源问题上宁可捕风捉影，却对自身存在的疑点选择性失明，这恐怕不是一个“负责任的大国”应有的担当吧？(作者：蒋鲤)

(责编：袁勃、牛镛)