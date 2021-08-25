新华社东京8月25日电 题：日中经济深度融合难“脱钩”

新华社记者刘春燕

日本财务省日前公布的数据显示，截至今年7月，日本对华出口连续13个月同比增加，中国继续保持日本最大出口市场地位。日本经济学家认为，日中互为重要贸易伙伴，日本很多产业高度依赖中国市场，两国经济联系深度融合、更加密切，难以“脱钩”。

新冠疫情暴发后，日本经济去年上半年出现深度衰退，此后经济复苏一直面临内需疲软的压力。随着中国经济率先走出疫情阴霾，日本对华出口迅速恢复、持续增长，为推动日本经济复苏提供了宝贵动能。

去年7月，在日本整体出口还在持续下降之时，受益于中国经济快速恢复，日本对华出口已经开始明显回升。2020年日本出口额比上年减少11.1%，但对华出口却增长2.7%。汽车及汽车周边产业、半导体制造设备等领域的一大批日本制造业企业因对华出口大幅增长而业绩明显改善，一些公司业绩甚至刷新历史纪录。

疫情暴发初期，很多日本企业因供应链中断而被迫停产或减产，供应链受阻成为日本经济遭受重创、陷入衰退的重要原因。对此，日本政府曾试图引导投资中国的日本企业回归国内或搬迁至第三地，呼吁企业实现供应链多元化。据日本专家观察，正如美国政府与美国企业在与中国“脱钩”问题上存在巨大“温差”一样，日本企业对日本政府这一呼吁也反应冷淡。

日本国际货币研究所高级研究员福地亚希认为，对日本企业来说，中国营商环境的魅力除了市场巨大、成长性良好外，还在于中国汇聚了各种采购商，重要产业的产业链上下游配套企业密集分布，便于企业实现当地采购、当地销售。消费市场的规模加上供应链的厚度，将使中国继续成为日本企业重要的投资对象国。

近年来，个别西方国家企图打造排斥中国的全球产业链、供应链。在许多日本经济学家看来，在全球化不断深化的当下，世界经济已形成各国互相依存的局面，这样的图谋根本不可能实现，追求“脱钩”的结果，势必是唇亡齿寒。

日本综合研究所高级主任研究员三浦有史认为，近年来，中国在世界贸易中所占比重大幅提高，高附加值产品比例也逐年上升，切断外部供给让中国生产受阻的可能性已大大降低。同时，随着中国自主创新能力不断增强，外国企业在产业链上对中国的依存度也在持续上升。

日本综合研究所调查部理事牧田健认为，日本出口对华依存度很高，与中国经济“脱钩”将令日本经济面临需求和供给双重打击。

日本佳能全球战略研究所研究主任冈崎久实子认为，自中国实行改革开放以来，大量日本企业到中国寻求发展，40多年来日中企业在产业链供应链方面已建立密切关系，无法切断。

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