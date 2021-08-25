人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中方呼吁寻找实现叙利亚长治久安的政治解决方案

2021年08月25日16:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国8月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽24日呼吁国际社会全面落实安理会第2254号决议，恢复叙利亚和平稳定，缓解叙利亚人道惨状，并加快推进包容性对话，弥合各方分歧，找到实现叙利亚长治久安的政治解决方案。

　　耿爽在当天举行的安理会叙利亚政治人道问题公开会上说，今年是叙利亚危机爆发10周年，这场战争给叙利亚人民带来深重苦难。国际社会应提供建设性帮助，联合国应继续发挥斡旋主渠道作用。同时，应切实稳定叙利亚安全局势，有效打击恐怖主义。要努力缓解叙利亚人道危机，支持叙政府改善民生、加快重建。叙利亚面临武装冲突、疫情蔓延、粮价高企、石油短缺等一系列经济和人道挑战。国际社会应立即行动，结合落实安理会第2585号决议，加大对叙利亚的粮食、医疗物资和疫苗援助。

　　耿爽强调，中方鼓励联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒继续推进叙利亚宪法委员会工作，呼吁叙利亚各方充分展现政治意愿，推动第六轮宪法委员会会议顺利举行并取得积极进展。中方呼吁有关各方切实尊重叙利亚主权和领土完整，立即结束对叙利亚领土的非法侵略、占领和袭击。

　　耿爽说，中方敦促叙境内冲突各方切实保护平民，停止对民用设施的袭击。中方呼吁国际人道援助行动尊重叙主权，同叙政府协商推进，提升跨境援助透明度。有关国家应响应古特雷斯秘书长和国际社会呼吁，立即解除所有针对叙利亚的单边制裁。

　　耿爽指出，中方一直以实际行动为缓解叙利亚人道危机提供支持，已向叙提供多批抗疫物资。最新一批由中国红十字会援助的新冠疫苗已于7月29日运抵大马士革。中方愿继续与国际社会一道努力，为叙利亚实现和平、恢复稳定、加快重建、实现长治久安作出贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部