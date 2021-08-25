新华社联合国8月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽24日呼吁国际社会全面落实安理会第2254号决议，恢复叙利亚和平稳定，缓解叙利亚人道惨状，并加快推进包容性对话，弥合各方分歧，找到实现叙利亚长治久安的政治解决方案。

耿爽在当天举行的安理会叙利亚政治人道问题公开会上说，今年是叙利亚危机爆发10周年，这场战争给叙利亚人民带来深重苦难。国际社会应提供建设性帮助，联合国应继续发挥斡旋主渠道作用。同时，应切实稳定叙利亚安全局势，有效打击恐怖主义。要努力缓解叙利亚人道危机，支持叙政府改善民生、加快重建。叙利亚面临武装冲突、疫情蔓延、粮价高企、石油短缺等一系列经济和人道挑战。国际社会应立即行动，结合落实安理会第2585号决议，加大对叙利亚的粮食、医疗物资和疫苗援助。

耿爽强调，中方鼓励联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒继续推进叙利亚宪法委员会工作，呼吁叙利亚各方充分展现政治意愿，推动第六轮宪法委员会会议顺利举行并取得积极进展。中方呼吁有关各方切实尊重叙利亚主权和领土完整，立即结束对叙利亚领土的非法侵略、占领和袭击。

耿爽说，中方敦促叙境内冲突各方切实保护平民，停止对民用设施的袭击。中方呼吁国际人道援助行动尊重叙主权，同叙政府协商推进，提升跨境援助透明度。有关国家应响应古特雷斯秘书长和国际社会呼吁，立即解除所有针对叙利亚的单边制裁。

耿爽指出，中方一直以实际行动为缓解叙利亚人道危机提供支持，已向叙提供多批抗疫物资。最新一批由中国红十字会援助的新冠疫苗已于7月29日运抵大马士革。中方愿继续与国际社会一道努力，为叙利亚实现和平、恢复稳定、加快重建、实现长治久安作出贡献。

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