新华社北京8月25日电 综合新华社驻外记者报道：阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德24日表示，美国必须在8月31日前撤出所有军队和人员。美国总统拜登当天说，美国的目标是在8月31日前完成撤离行动，但行动能否按期完成取决于阿富汗塔利班的配合。

穆贾希德24日在记者会上说，美军目前控制着阿富汗首都喀布尔机场，美国必须在8月31日前撤出所有军队、承包商和人员，这一期限不会延长。他说，塔利班正在同包括美国使馆在内的各国使馆接触，以维持外交关系，不希望驻喀布尔的外国使馆关闭或停止工作，塔利班承诺将保证各国外交使团的安全。

另据阿富汗亚利安那新闻社报道，塔利班消息人士在接受美国《外交政策》杂志采访时说，塔利班将组建一个由12人组成的委员会管理国家，成员包括塔利班政治委员会负责人巴拉达尔、塔利班创始人奥马尔的长子穆罕默德·雅各布、塔利班高级成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼以及阿富汗前总统卡尔扎伊、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉、阿富汗伊斯兰党领导人古勒卜丁·希克马蒂亚尔等人。

拜登24日表示，从阿富汗撤离的行动过去10天取得“显著进展”，美方正努力争取在8月31日前完成撤离行动。他说，他已要求美国防部和国务院制定应急方案，以便必要时调整时间表。塔利班目前正配合美方的撤离行动，但撤离行动仍存在风险和挑战。

七国集团领导人24日召开视频会议讨论阿富汗局势。会议结束后发表的声明说，七国集团对阿富汗局势表示严重关切，呼吁各方保持冷静克制，确保阿富汗人和在阿外国人的安全，防止出现人道主义危机。当务之急是确保七国公民以及过去20年来与七国合作的阿富汗人安全撤离。

声明说，阿富汗不能再次成为恐怖主义的庇护所；阿富汗塔利班有责任防止恐怖主义、保护人权并寻求包容性的政治解决方案；未来政府的合法性取决于塔利班现在采取何种方式履行其国际义务和承诺以确保阿富汗稳定；阿富汗各方应努力建立一个包容、有代表性的政府，让妇女和少数群体切实参与进来。

欧洲理事会主席米歇尔在会后记者会上表示，欧盟向美国以及其他合作伙伴提出了两个要求：一是应确保喀布尔机场的安全，直到撤离任务全部完成；二是所有符合撤离条件的人都能公平地进入机场。

一同出席记者会的欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁全球合作，以确保流离失所的阿富汗人不会落入人贩子手中。

据卡塔尔埃米尔（国家元首）办公室24日在其网站上发布的消息，卡塔尔埃米尔塔米姆当天与德国总理默克尔就阿富汗最新局势通电话，双方强调应以对话方式促成阿富汗政治和解。

另据卡塔尔外交部网站消息，卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德24日在卡塔尔首都多哈会见了联合国世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利，双方讨论了阿富汗局势以及阿富汗粮食安全问题。比斯利此前在社交媒体上表示，世界粮食计划署在阿富汗的粮食库存即将耗尽，该组织急需资金以赈济需要帮助的阿富汗民众。

世界银行发言人24日在华盛顿表示，世界银行对阿富汗当前局势及其对该国发展前景的影响非常担忧，已暂停对其在阿项目付款。该发言人说，世界银行正密切关注并评估阿富汗局势，同时将继续与国际社会和发展伙伴保持密切磋商。（参与记者：史先涛、法里德·贝赫巴德、刘品然、王慧慧、许凤、任珂、杨元勇）

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