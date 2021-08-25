8月17日，新华社记者看到《华尔街日报》一篇言论文章里的一个重要数字，顿时心生疑窦：“它（武汉病毒所）曾提出要求，花费超过6亿美元建一个新的通风系统”。

什么样的通风系统，要花6亿美元也就是大概39.3亿人民币？

记者想起，《华盛顿邮报》在月初也登出一篇有关武汉病毒所的言论文章，翻查之后发现，果然也有这么个数字：“武汉病毒所曾在2019年9月提出，通过竞争性谈判改造其空调系统，耗资6.06亿美元。”

美国两大报纸都这么说，其中《华尔街日报》言论文章的第一作者还是原美国疾病预防控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德博士，这个数字到底是哪来的？

原来，8月1日，美国国会众议院外交委员会的领衔共和党议员迈克尔·T·麦考尔发表了一份《COVID-19起源：有关武汉病毒研究所的调查》

其中提到：武汉病毒所在2019年9月16日曾提出价格高达$606,382,986.11（六亿零六百三十八万两千九百八十六美元十一美分）的预算，用于中央空调改造工程，并似乎“严谨地”给出了资料来源：第42个脚注。

武汉病毒所真提出过要花将近39.3亿人民币改造中央空调？循报告脚注和网上搜索，新华社记者找到了当时的招标文件。

“预算金额：392.687694 万元（人民币）”几个字映入眼帘……

6.06亿美元，也就是39.3亿元人民币……差不多是392.687694万元的1000倍。

《华盛顿邮报》文章里还提到了武汉病毒所一个园区曾预算130万美元购买安保服务。

众议院外交委员会少数党（共和党）幕僚报告写的是128万美元，也“严谨地”给出了数字出处：

事实是：“预算金额：83.0万元（人民币）”……128万美元大概是830万元人民币，是83万元的10倍。

连续发现两则错误，这让新华社记者对于被《华盛顿邮报》和《华尔街日报》引述的美国会报告表格中的“预算金额”产生了彻底怀疑。

经过一一核对，7个数字里有5个出现错误，除了上述两例之外，还有如此三例：美国会报告里说这一项目预算逾40万美元，即大概是260万元人民币。

实际上，项目预算是26万人民币，被夸大了10倍。

美国会报告里说这一项目预算逾152万美元，即大概是1002万元人民币。

实际上，项目预算是100.2万元人民币，被夸大了10倍。

美国会报告里说这一项目预算是1.32亿美元，即8.57亿元人民币。

实际上，项目中标金额是约857万元人民币，被夸大了100倍。

所以，报告里这张貌似“严谨”的“原创性”发现，实际上是这样的：

众议院外交委员会少数党幕僚报告称，武汉病毒所“进行如此重大的翻修看起来有些不寻常”。换言之，这都是武汉病毒所“不对劲”、可能是与新冠病毒起源有关的证据之一。但这一“证据”却是如此低级的算数错误。

17日，按照西方交流惯例，新华社记者给上述议员的新闻助理、两份报纸编辑和有关文章作者发去电子邮件，指出错误、要求更正。在等待两天未收到回复后，于19日公开发表英文文章指出了上述错误。

20日，《华尔街日报》上述文章页面已刊登更正，并指出错误来源于国会报告：“武汉病毒所在2019年招标购买通风系统的预算大约为60万美元。这个数字在之前的版本里被错误描述了。（本文）作者依赖了一份众议院外交关系委员会报告，该报告引用了一份被明显错译的中国文件。”

24日，《华盛顿邮报》上述文章页面也已刊登更正，并指出国会报告是错误源头：“本文援引的国会报告错误表述了武汉病毒所在2019年9月提出的招标价格。有关空调和保安服务的采购项目价格已被更新。”

而上述最少差10倍、最多差1000倍的错误究竟是如何发生的呢？一些推特网友展开了热烈讨论……

这位名为Darin Friedrichs的网友连发了二十多条推特分析这个错误和新华社记者英文文章。据他分析，美国国会报告的作者可能是使用了“谷歌翻译”对中文进行了翻译，然后未加核实直接引用。然而，“谷歌翻译”可能把人民币“392.687694万元（人民币）”里的“万”字给删了，然后又“无视”了小数点，一来一去使得最终的数字差了1000倍。

Darin Friedrichs说：“这意味着，一份有关实验室泄漏论的国会报告，《华盛顿邮报》《华尔街日报》都错误地声称武汉病毒所花了6亿美元用于通风，而事实上只花了60万美元——因为他们不懂中文，或是不知道如何小心使用谷歌翻译。”（新华社记者王子辰）

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