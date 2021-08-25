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“百年变局下的中国与欧洲”学术研讨会暨中国社会科学院欧洲研究所成立40周年会议在京举行

2021年08月25日13:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月25日电 （记者邢雪、曲颂）“百年变局下的中国与欧洲”学术研讨会暨中国社会科学院欧洲研究所成立40周年会议于8月24日举行。

欧洲研究所开辟了“国别研究+区域组织研究”模式，成立以来研究成果累累，为中国对欧外交提供了重要的智库支持。在会上，中国社会科学院院长谢伏瞻、全国政协外事委员会副主任孔泉、社科院副院长王灵桂、全国人大代表周弘、前驻英国大使马振岗、前驻德国大使史明德、全国政协委员杨燕怡等在发言中回顾了社科院欧洲研究所成立40年来的发展历史与取得的成就，同时指明了下一步发展与完善的方向。

在随后举行的“百年变局下的中国与欧洲”学术研讨会上，社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕、俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志、欧洲研究所所长冯仲平、中国现代国际关系研究院欧洲所所长张健、国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡、中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建就百年未有之大变局背景下的中美欧关系作了分享和研判。

(责编：高歌、刘慧)

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