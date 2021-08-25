8月23日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，近日，美国北卡罗来纳大学生物实验室和该校素有“冠状病毒猎手”之称的巴里克教授持续引发媒体关注，特别是巴里克在人工合成冠状病毒方面的高超技术、北卡大学生物实验室糟糕的安全记录，以及巴里克同德特里克堡非同寻常的合作关系。中方对此有何评论？

汪文斌表示，一段时间以来，美方无视中国—世卫组织联合研究报告关于病毒从实验室泄漏是极不可能的结论，执意炒作所谓“武汉病毒研究所实验室泄漏论”，甚至为此不惜动用情报机构炮制所谓溯源调查报告。但抹黑中国洗刷不了美国自己。美方一再声称新冠病毒是从实验室泄漏出去的，但事实上，最应当调查的正是美国自己。

△中国外交部发言人汪文斌

汪文斌指出，首先，美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，也是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方。据报道，巴里克教授早在1990年就开始了重组冠状病毒的研究，其团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。巴里克本人曾在去年9月接受意大利国家电视台采访时称，他可以做到“人为改造病毒却不留痕迹”。事实上，只要调查巴里克团队及其实验室，就可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。

第二，美国也是生物实验室安全记录最糟糕的国家。2015年1月至2020年6月，北卡大学共向美国国立卫生研究院报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒在内的冠状病毒，且许多病毒经过了基因改造，共8名研究人员可能被感染。除2020年4月1名研究人员因被感染新冠病毒的小鼠咬伤隔离14天外，其他事故所有暴露病毒人员均正常工作生活，且有关事故报告还特意删除了基因编辑情况、事故处理过程等关键细节。

汪文斌指出，巴里克和美国德特里克堡生物基地从事高危病毒和冠状病毒研究的两家研究机构“美国陆军传染病医学研究所”“综合研究设施”都有密切合作关系。巴里克丰富的冠状病毒资源和改造技术也通过上述合作被广泛运用在德堡。而德堡的“美国陆军传染病医学研究所”就曾在2019年秋季新冠疫情暴发前发生过严重安全事故，一度被美国疾控中心叫停。

汪文斌说，美国处心积虑试图证明武汉病毒研究所泄漏了新冠病毒，但世卫专家已经两次到访了武汉病毒研究所，得出病毒自武汉实验室泄漏极不可能的结论。那么请问，美国什么时候邀请世卫专家到北卡大学生物实验室和德堡“美国陆军传染病医学研究所”去进行调查呢？我们奉劝美方，不要再往别人身上泼脏水，先把自家实验室的情况调查清楚再说。

弄清病毒的起源和传播途径，才能更有效防止类似病毒的传播、扩散。今年3月30日，中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告正式发布，其中明确表示，新冠病毒“极不可能”由实验室引入。

然而，这份由多国科学家经过调查共同做出的报告，一直不被美国方面认可。5月26日，美国白宫发表声明称，总统拜登已要求情报机构“加倍调查”新冠病毒起源的信息，拜登还为这次调查设定了90天的期限。按照白宫的说法，调查到今天（8月24日）就应结束。

美国情报部门的所谓调查，颇多荒唐之处。

荒唐之一：设定期限。如果基于科学的溯源，是无法在90天内完成的。美国设定期限的目的，仅仅是为了对外施压。中国人民大学国际关系学院副教授刁大明表示，设定期限是美国政府的惯用做法。美国在抹黑中国的过程中，试图淡化美国作为疫情扩散国、隐瞒国的身份，淡化疫情防控失败丑态，让自己看上去似乎好一点，这是他们的真实目的。

荒唐之二：科学问题，不由科学家来研究，竟然由情报部门来操纵，何来科学性？

荒唐之三：美国情报部门的操守令人不齿，甚至连他们自己也都承认。特朗普就任总统的第二年（2018年），他提名迈克·蓬佩奥担任国务卿，以接替蒂勒森。而蓬佩奥担任国务卿之前的职务就是美国中情局局长。2019年4月15日，蓬佩奥在得克萨斯州农工大学进行演讲，在回答一名学生提问时，曾经得意扬扬地自曝美国情报部门的老底。

说起美国情报部门的造假黑历史，可谓由来已久。多年来，美国策动一场又一场战争、政变、暗杀，都少不了情报部门编造谎言、罗织罪名的功劳。

1964年8月4日，时任美国总统约翰逊发表演讲，宣称两艘美国军舰当晚在北部湾（越南称“东京湾”）的国际海域遭到越南鱼雷舰袭击。三天后，越南战争全面爆发。事实证明，所谓遭袭事件是美军自导自演的虚假事件。

1990年10月10日，美国HBO电视网播放了一则美国有线电视新闻网提供的新闻：一名“科威特志愿者”在美国国会声泪俱下地作证称，伊拉克士兵冲进科威特的一家医院，将育婴箱内早产婴儿扔在地上，导致300多名婴儿死亡。1991年1月12日，美国国会通过对伊拉克宣战决议，海湾战争爆发。一年后有美媒曝料称，“育婴箱事件”完全是美方炮制的谎言，科威特医护人员早就指出这个“科威特志愿者” 的真实身份是科威特驻美国大使的女儿。

此外，以一小瓶“洗衣粉”一样的白色粉末作为指控伊拉克研制生化武器的证据，美国悍然发动伊拉克战争；以“叙利亚民防组织”的一段摆拍视频作为情报，美国对叙利亚发动了空袭。

在制造假新闻操纵舆论方面，美国情报机构也经验丰富。著名的“知更鸟计划”，就是美国情报机构在世界各地收买媒体人员和组织，以操纵舆论的典型例证。该计划由美国中情局于20世纪40年代发起，中情局曾承认，“知更鸟计划”曾经掌控了全球至少400名记者和25个大型组织为其服务。

其实，关于美国要求情报机构查明新冠病毒起源的闹剧，科学家们已经不止一次地用科学进行过驳斥。

上周，21名顶级病毒学家合作撰写的新冠病毒溯源综述性文章在美国《细胞》杂志上发表，驳斥了“实验室泄漏”阴谋论，文章称“从动物到人的跨物种传播是新冠病毒最可能的来源”。

这篇文章有21个作者，分别来自澳大利亚、美国、加拿大、英国、新西兰、中国、奥地利等7个国家。文章的第一作者，是澳大利亚悉尼大学的爱德华·福尔摩斯教授，据悉尼大学官网上的报道，福尔摩斯教授是世界顶级的病毒权威之一。另外，来自美国的作者有10人，来自英国的作者有6人，只有一人来自中国。所以，这篇文章的作者，主要是欧美科学家。

8月22日，英国《卫报》网站又刊登由科学编辑 罗宾·麦基 撰写的分析性文章，文章认为，科学家迄今未能找到将新冠病毒从自然宿主传播至人类的中间宿主，这是“实验室泄漏”阴谋论获得传播空间的原因之一。文章指出，许多主流科学家确信新冠病毒起源于自然，然而这种说法根本不符合某些政治集团的口味。

（总台央广记者 李婧）

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