中国驻韩国大使馆举行庆祝中韩建交29周年招待会。裴埈基摄

人民网首尔8月25日电 （杨帆）8月24日，中国驻韩国大使馆举行了庆祝中韩建交29周年招待会。招待会以线上与线下相结合的方式进行，中国驻韩国大使邢海明与大使馆主要外交官在使馆主会场出席，前中国外交部部长李肇星、中国全国政协外事委员会副主任韩方明和韩国外交部经济外交调整官李诚浩、前联合国秘书长潘基文、韩国前议长文喜相、前外长金星焕、前驻华大使权丙铉、前总统卢泰愚之子卢载宪在线或视频致辞。

招待会在中韩两国国歌声中拉开帷幕。与会嘉宾在线观看了中韩建交29周年图片展，通过一幅幅生动的画面，重现两国建交以来携手走过的精彩历程、难忘瞬间，回顾双方在政治、经济、人文等领域取得的丰硕成果。

邢海明在致辞中表示，中韩建交29年来，两国各领域交流合作从无到有、从小到大、由浅入深，实现跨越式发展。明年是中韩建交30周年，两国关系即将迎来深化发展的新历史节点。邢海明强调，中韩未来发展共同委员会机制的正式启动，将为两国未来30年发展勾勒蓝图。希望中韩筑牢政治互信，引领双边关系走稳；激发合作潜能，推动务实合作走深；深化人文交流，促进民心相通走实；加强协调合作，助力和平稳定走远。相信只要两国人民携手前行，后疫情时代的中韩关系一定能够走向成熟，中韩关系必将迎来更加美好的明天！

李诚浩代表韩国政府致辞表示，29年前的今天，韩中共同签署建交联合公报，掀开了两国关系的崭新一页。在两国领导人战略引领和双方共同努力下，韩中各领域交流合作取得巨大成就。特别是，双方紧密沟通与合作在共同抗疫中绽放更耀眼的光彩。当前，韩中保持良好政治沟通，深化经贸融合，活跃人文交流，密切半岛事务合作。面向未来，希望两国在29年双边关系良好发展的基础上，共同规划未来发展蓝图，推动韩中关系更加健康、成熟发展。

李肇星表示，中韩地缘相近、人缘相亲、文缘相通。29年前，中韩两国领导人应时代之大势、顺民心之所向，作出了建交的战略性决策。建交29年来，中韩各领域交流合作硕果累累，为实现各自发展和维护地区繁荣稳定作出积极贡献。希望两国各界人士携手并肩、共同努力，为中韩关系行而不辍、更上层楼作出更大贡献。

潘基文表示，韩中建交开启了两国关系发展新篇章。双方业已成为战略合作伙伴，互为重要经贸对象，人员往来进入千万人次时代。这不仅给两国人民带来利益，更为半岛和平、东北亚稳定乃至世界繁荣作出贡献。“德不孤，必有邻”，期待韩中关系实现更大发展。在致辞中，潘基文祝福北京冬奥会取得圆满成功并表示，其将作为国际奥委会道德委员会主席为此作出努力。

招待会上，与会嘉宾互致祝贺，畅叙友情，共同庆祝中韩建交29周年，携手展望中韩关系更加美好的明天。

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