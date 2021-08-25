人民网开罗8月25日电 （记者景玥）随着变异新冠病毒德尔塔毒株加速传播，全球疫情形势再趋严峻。然而，美国却执意在新冠病毒溯源问题上颠倒是非、混淆黑白，持续将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，给全球抗疫合作蒙上阴影。日前，埃及国家研究中心流感病毒科学卓越中心教授穆罕默德·谢希尼、埃及纳赛尔军事学院国际法教授萨拉玛两位专家在接受人民网记者采访时对美国的这一强权行径提出批评和反对。

2021年5月，美国总统拜登要求美国情报部门“加大力度”调查新冠病毒源头，并于90天内提交调查报告。再过几天，美国情报部门将根据拜登总统指令提交新冠病毒溯源调查报告。针对此，谢希尼表示，我们对情报部门完成的研究报告是存在质疑的。病毒溯源是十分复杂的科学问题，理应由病毒、基因等领域的国际专家通过合作探寻病毒源头。新冠病毒溯源工作应由科学家而非政客主导。病毒溯源问题不应政治化，不应为病毒贴上“中国病毒”或者什么其他国家病毒的标签。将溯源问题政治化势必会干扰国际抗疫合作，不能让政治因素超越科学因素主导溯源工作。

从美国上届政府喊出第一声“中国病毒”开始，美国一直在全世界散布病毒污名化言论。同时，美国还施压世界卫生组织尽快启动对华第二阶段溯源，并企图纠集盟友必要时在世卫组织框架外推进所谓第三方独立调查。对此，谢希尼直言，中国以开放态度同世卫组织开展了溯源合作，《中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告》得出的一系列结论具有重要意义。下阶段，应进一步扩大溯源范围，而不应先入为主针对中国搞溯源。当前，新冠病毒不断变异，我们对这一病毒的源头、传播方式和其他特性仍然知之甚少。当前的首要任务是把精力更多集中在团结抗疫上，挽救生命，保护健康，不应该让政治溯源干扰全球抗疫努力。与此同时，应该在世卫组织框架内，在不受任何第三方政治干预的前提下，以全体成员国协商同意、有关当事国认可的方式开展病毒溯源国际研究合作。各国科学家特别是病毒和基因学家应紧密合作，利用先进技术开展溯源。

萨拉玛从国际法的角度分析称，《联合国宪章》是国际关系应遵守的根本准则。《宪章》中很重要一条原则便是“不允许干涉主权国家内政”。中国在病毒溯源问题上积极配合世卫组织。中方允许世卫组织专家赴武汉开展调查，并协调当地的行政部门、卫生医疗机构、相关研究中心为专家组工作提供一切便利。《中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告》得出了一系列重要科学结论，应该予以尊重。如今世卫组织无视这些科学结论，试图发起针对中国的第二阶段溯源调查，难免有干涉中国内政之嫌，这同联合国宪章精神相悖。

萨拉玛表示，事实上，美国向世卫组织等国际组织施压，搞政治操弄的做法由来已久。1964年，鉴于世卫组织愈发脱离美国掌控，美同法、英等国合作推动减少对世卫组织拨款，这直接削弱了世卫组织的履职能力。2003年2月，时任美国国务卿的鲍威尔在安理会会议上企图用寥寥几张图片当做证据指责伊拉克搞浓缩铀，藏匿大规模杀伤性武器和核武器。当时，与会其他成员国代表并没有相信鲍威尔的一面之词，同为北约盟友的德国、法国也拒绝美国过境其领空空袭伊拉克。特朗普政府时期，美国对国际组织的敌意与日俱增，并大搞“退群外交”，悍然退出世卫组织和联合国教科文组织，对国际合作产生了消极影响。美方甚至将自身置于法律和联合国其他成员国之上，宣布对国际刑事法院检察官实施制裁，还滥用单边制裁针对俄罗斯、伊朗、中国，挑起争端。

关于部分美国机构和个人借疫情向中方索赔，萨拉玛认为，这完全违背国际法和国际法院的章程。2012年，国际法院曾经审理过某主权国家公民要求另一主权国家进行赔偿的诉讼案件，并最终驳回这一诉讼。

历史上，德特里克堡曾多次因病毒泄漏酿成巨大危机，而在新冠肺炎的溯源疑云中，德特里克堡再次引起了全世界的注意。萨拉玛表示，德特里克堡不仅仅是一个生物实验室，更是美国搞生物军事化活动的大本营。这一大本营研制的细菌和生物武器破坏力不比核武器弱。自二战以来，美国一直在研发生物武器，其在海外的200多个生物实验室对全球构成巨大安全隐患。基于此，近千万中国和菲律宾民众致函世卫组织，要求对德特里克堡以及美200多个海外生物实验室开展调查。这一要求有理有据，特别是很多美国专家也质疑美实验室存在严重安全问题。2019年，马里兰州报告称“电子烟疾病”患者激增，弗吉尼亚州发生不明原因呼吸系统疾病，靠近德特里克堡的居民区出现不明原因呼吸道疾病，这些事件有的发生时间早于武汉报告的首例病例，应针对其开展调查。

两位专家均表示，下阶段，各国科学家应在排除政治干扰的情况下，继续在世卫组织框架下开展联合科学溯源工作。在严峻的防疫形势下，团结抗疫才是人间正道。

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