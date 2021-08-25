人民网联合国8月24日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽24日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言表示，叙利亚危机不能再持续下去了，国际社会应全面落实安理会2254号决议，恢复叙利亚的和平稳定，缓解叙利亚的人道惨状。

耿爽说，今年是叙利亚危机爆发10周年，这场战争给叙利亚人民带来深重苦难，国际社会应努力加快结束这场危机，中方为此有三点建议。

一是加快推进包容性对话，弥合各方分歧，找到实现叙利亚长治久安的政治解决方案。国际社会应为此提供建设性帮助，联合国应继续发挥斡旋主渠道作用。

中方鼓励裴凯儒特使继续推进叙利亚宪法委员会工作，呼吁叙利亚各方充分展现政治意愿，推动第六轮宪法委员会会议顺利举行并取得积极进展。宪法委员会的工作必须保持独立，不受外来干涉，确保叙利亚政治进程由“叙人主导、叙人所有”。

二是切实稳定叙利亚安全局势，有效打击恐怖主义。近期，叙利亚西北部、东北部及南部局势持续动荡，恐怖势力频频发动袭击，武装团伙冲突升级。外国军队在叙行动、以色列对叙利亚的导弹袭击也进一步加剧了紧张局势。

中方呼吁有关各方切实尊重叙利亚主权和领土完整，立即结束对叙利亚领土的非法侵略、占领和袭击。国际社会应根据国际法和安理会决议，加强反恐合作，打击所有被安理会列名的恐怖组织，不能搞双重标准。要尊重叙政府打恐主导权，反对借反恐制造民族分裂。

三是缓解叙利亚人道危机，支持叙政府改善民生、加快重建。叙利亚面临着武装冲突、疫情蔓延、粮价高企、石油短缺等一系列经济和人道挑战。近期阿鲁克水站多次被迫中断运转，叙东北部46万居民的生活、生产用水受到严重影响。与此同时，单边强制措施仍在持续，进一步加剧了叙利亚人民面临的人道困境。

国际社会应立即行动，结合落实安理会2585号决议，加大对叙利亚的粮食、医疗物资和疫苗援助。中方敦促叙境内冲突各方切实保护平民，停止对民用设施的袭击。中方呼吁国际人道援助行动尊重叙主权，同叙政府协商推进，优先拓展跨线援助，提升跨境援助透明度。有关国家应响应古特雷斯秘书长和国际社会呼吁，立即解除所有针对叙利亚的单边制裁。中方一直以实际行动为缓解叙利亚人道危机提供支持，已向叙提供多批抗疫物资。最新一批由中国红十字会援助的新冠疫苗已于7月29日运抵大马士革。

耿爽说，上个月，中国国务委员兼外长王毅访问叙利亚，提出了中方关于解决叙利亚问题的四点主张，强调主权独立原则不可侵犯，缓解人道危机不容迟疑，打击恐怖主义不能松懈，包容和解方向不应偏离。这些主张得到叙方和地区国家的理解和广泛认同。中方愿继续与国际社会一道努力，共同落实四点主张，为叙利亚实现和平、恢复稳定、加快重建、实现长治久安作出贡献。

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