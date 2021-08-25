人民网河内8月24日电 （记者杨晔）8月24日，越共中央政治局委员、政府总理范明政在总理府会见熊波大使，驻越使馆公使郗慧、经济商务公参胡锁锦、政务参赞陈虹，越南外交部副部长邓黄江、工贸部副部长高国兴、卫生部副部长陈文舜、政府办公厅副主任阮士协、计划投资部副部长陈国方、农业与农村发展部副部长冯德进等在座。

熊波表示，今年是中国共产党成立一百周年，中国胜利实现全面建成小康社会宏伟目标，开启全面建设社会主义现代化强国新征程。越共十三大在全面总结革新35年经验基础上，制定面向越南建党建国两个百年奋斗目标，明确未来发展方向。中越两国社会主义事业都站在了新的历史起点上。年初以来，中共中央总书记、国家主席习近平分别同阮富仲总书记、阮春福国家主席通电话，两国主要领导同志相继开展良好互动，强调要相互支持彼此社会主义事业新征程开好局、起好步，并就今后一个时期两党两国关系发展作出全面规划。两党两国领导人就巩固政治互信、发展中越友好达成高度政治共识，这是中越关系健康稳定发展的根本政治保障和特殊政治优势。中越两国政治制度相同，理想信念相通，发展道路相近，是具有战略意义的命运共同体。中方愿同越方共同努力，坚持高层战略引领，不忘中越传统友好初心，牢记共同拥有的理想信念和历史使命，不断赋予中越全面战略合作新的时代内涵，为两党两国关系和两国社会主义事业发展注入新的动力。

熊波指出，加强抗疫合作是当前中越关系优先事项。中方高度关注越南疫情形势，对越方面临的困难感同身受，愿为越方抗击疫情提供力所能及的帮助。相信在越南党和政府坚强领导下，越南人民能够早日战胜疫情。应越方请求，中国人民解放军向越南军队援助的一批新冠疫苗已于8月23日运抵河内，中国政府决定再向越南政府援助一批疫苗，相信这将为维护两国人民健康安全、加强边境地区联防联控、保障中越产业链供应链稳定发挥积极作用。希望越方继续为在越南特别是南部疫情严重省市的中国公民尽快接种疫苗提供便利。中方支持两国企业就新冠疫苗、治疗药物商采和合作生产等加强对接合作。

熊波表示，保持战略沟通是中越全面战略合作伙伴关系的优良传统。双方要加强多边事务协调合作，共同维护以联合国为核心的国际体系，维护多边主义，维护发展中国家的独立自主和平等发展权利。当前，疫情仍在全球肆虐，团结抗疫、挽救生命是国际社会当务之急。新冠病毒溯源问题是科学问题，世卫组织正式发布的联合调查报告应得到充分尊重和实施，操弄病毒溯源政治化只会干扰全球抗疫努力，损害包括越南在内的国际社会共同利益。各方应坚决反对溯源问题政治化，坚持科学溯源，维护全球团结抗疫良好氛围。

范明政热烈祝贺中国共产党成立100周年，中国胜利实现第一个百年奋斗目标，表示相信在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国人民必将胜利实现第二个百年奋斗目标，如期建成社会主义现代化强国。

范明政表示，越中“同志加兄弟”的传统友谊是胡志明主席和毛泽东主席等老一辈领导人亲手缔造和精心培育的，是双方共同的宝贵财富。越方永远铭记中国对越南民族解放和社会主义建设事业给予的宝贵支持和无私帮助。越方高度重视发展对华关系，这是越南对外政策的战略抉择和头等优先。当前两国改革和革新事业都处于关键阶段，一个健康稳定发展的越中关系对推进两国各自社会主义事业具有重要决定性作用，也有利于维护地区乃至世界的和平、稳定与发展。

范明政表示，今年以来两党两国领导人保持战略沟通，为今后一个时期越中两党两国关系发展指明了方向。越方愿同中方共同努力，落实好高层共识，继续以灵活方式加强高层往来，不断巩固政治互信。发挥好越中双边合作指导委员会统筹协调作用，深化党际、外交、国防、公安、地方等领域合作，加强治党理政经验交流，共同维护党的领导和社会主义制度，警惕敌对势力“和平演变”和挑拨离间图谋。

范明政高度评价中国抗疫成就，强调抗疫合作是当前两国务实合作优先领域。战胜疫情的关键是尽快接种疫苗，能最早接种上的疫苗就是最好的疫苗。在当前越南疫情形势严峻复杂背景下，中方通过政府、军队等渠道及时向越方提供多批疫苗援助，可谓雪中送炭，解了越南燃眉之急，体现了两国守望相助的优良传统，越南党、政府和人民深为感动和感激。越方将用好上述疫苗服务抗疫工作，继续为在越中国公民接种疫苗提供便利。当前，全球疫情仍在持续蔓延，国际社会应加强团结合作、携手抗疫，这是战胜疫情的唯一正确选择。越方始终主张科学溯源，反对将疫情政治化、病毒溯源政治化。

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