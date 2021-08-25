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美国加州大规模山火还在烧 州长请求总统宣布8个县为重灾区

2021年08月25日08:23 | 来源：新华网
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　　美国加利福尼亚州目前有10多起大规模山火正在燃烧，数以百计房屋遭焚毁，数万居民被迫撤离。23日当天，超过1.35万名消防员参与灭火。

　　加州州长紧急服务办公室主任马克·吉拉尔杜奇在一场通报会上说，经深入评估火灾损失，州长加文·纽瑟姆请求总统宣布加州8个县为重灾区。一旦获批，这些县将从联邦政府获得住房、食物等方面的援助。

　　吉拉尔杜奇说，州政府已下令疏散将近4.3万居民。

　　据美联社报道，“卡尔多罗”山火14日燃起，目前仅5%得到控制。加州林业和消防局局长汤姆·波特说，当务之急是控制住“卡尔多罗”山火，它即将蔓延至塔霍湖流域。塔霍湖流域位于加州与内华达州接壤处，天然林密布。

　　“卡尔多罗”山火已吞噬埃尔多拉多国家森林超过430平方公里林地，焚毁447栋建筑。1.7万栋建筑仍然面临这一山火威胁。

　　另一起山火“迪克西”已燃烧一个多月，40%已得到控制，过火面积超过2926平方公里。加州林业和消防局说，已有1259栋建筑遭焚毁，近1.3万栋建筑仍然面临威胁。

　　加州近期山火大多发生在其北部，南部地区今年暂未燃起大规模山火。加州南部山火多发季通常在年底。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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