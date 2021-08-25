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洪水冲垮部分美墨边境墙

2021年08月25日08:21 | 来源：新华网
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　　美国前总统唐纳德·特朗普在任期间下令在美墨边境修建边境墙。由于近期洪水，位于亚利桑那州的部分边境墙日前被冲垮。

　　英国《都市日报》23日发布的照片显示，在亚利桑那州南部与墨西哥接壤的道格拉斯市，边境墙的多处金属栅栏被洪水冲垮，一些金属栅栏从铰链上脱落，倚靠在金属框架上，栅栏底部堆满了洪水裹挟而来的植物枝叶，还有洪水退去留下的碎石和泥巴，地面上水洼随处可见。

　　美国海关与边境保护局一名发言人向亚利桑那州当地媒体《图森哨兵报》证实，洪水确实冲毁道格拉斯市部分边境墙，美国边防巡逻队目前正在对损坏程度及需修复的情况进行评估。

　　据《图森哨兵报》报道，道格拉斯市近期遭遇强降雨，本月17日晚上8时30分，当地部分区域水流量一度达到每秒约8立方米。《都市日报》援引美国国家气象局数据报道，道格拉斯市今夏季风带来的降雨量是往年平均水平的两倍。

　　2019年2月，时任美国总统的特朗普宣布南部边境情况构成“国家紧急状态”，随后行使总统权力，绕过国会正常拨款程序，动用防务经费建造边境墙，引发一系列政治风波和法律争端。约瑟夫·拜登今年1月就任总统后，叫停建墙。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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