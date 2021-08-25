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福岛排污毁渔业声誉　日本政府拟花钱买海鲜

2021年08月25日08:20 | 来源：新华网
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　　日本政府24日说，福岛第一核电站核污染水排放入海如果导致日本渔业形象受损、海产品需求下滑、销售减少及价格下跌等情况，政府将动用国家财政资金收购海产品。

　　日本内阁当天就福岛第一核电站核污染水排放相关问题召开会议。共同社援引日本政府官员的话报道，内阁考虑设立基金，用于购买来自福岛县和日本其他地区的海产品。

　　根据内阁计划，一旦日本海产品国内外销量明显下滑，日本政府将通过新基金等暂时收购可冷冻的海产品加以保存，对无法冷冻的海产品，将帮助扩大销路。

　　日本政府官员说，这一基金的规模和细节尚未确定。另外，政府将指示福岛第一核电站运营商东京电力公司尽早出台具体赔偿框架，以防上述措施无法弥补渔业损失。

　　日本内阁官房长官加藤胜信在内阁会议上称:“我们将尽力防止（渔业）声誉受损。”

　　日本政府4月13日正式决定2023年将福岛第一核电站上百万吨核污染水经过滤并稀释后排入大海。这一决定引发日本各界强烈反对，渔民和水产业者尤为忧虑生计受到“毁灭性打击”。

　　日本周边国家及国际社会舆论对日方此举可能带来的影响表示强烈担忧，敦促日本政府正视国际社会严重关切，停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的错误政策和做法，在核污染水处置问题上自觉接受国际社会尤其是利益攸关方的实质参与、核查和监督。（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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