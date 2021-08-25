阿富汗塔利班迅速占领首都喀布尔，美国总统约瑟夫·拜登归咎阿富汗领导人和政府军，认为后者“不愿意为自己而战”。一些阿富汗军官反驳，这场败仗由美国政府所致，阿富汗军人遭“抛弃”。

据美国《新闻周刊》24日报道，一名不愿公开姓名的阿富汗国民军军官直言，喀布尔的败局错在拜登，不能怪阿政府领导人或政府军。

阿富汗军队依靠飞机和直升机向边远哨所运送食物、燃料和弹药，有时还需动用直升机运送伤员和补充士兵。按照这名军官的说法，阿富汗军队拥有数量众多的直升机，但几乎所有机械师和维修人员是美国承包商，其中许多人已于数月前撤出阿富汗。直升机维修设施和零配件仓库大多位于巴格拉姆空军基地，美军几周前却关闭这座基地。曾由美方运送的燃料同样供应不足。

“美国人抛弃了我们。”这名现年36岁的陆军中校早些时候接受美国媒体采访时说。

这名中校先前带领守卫喀布尔的一支部队，如今和家人东躲西藏。在他看来，喀布尔失守原因不在于政府军缺乏战斗意愿，而在于后勤支持不足。美国没有给阿政府军备战机会，“他们只给了三个月……那不够”。

拜登4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登宣布美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班发动猛攻，15日进入并控制喀布尔。

另一名26岁的政府军指挥官称，政府军在西北部城市赫拉特的指挥部大楼遭包围后，士兵们在走廊里与塔利班武装人员展开激战，坚持的时间比预想的久。然而，800多公里以外的喀布尔派不出直升机前来增援或撤人。他和手下不得不在12日投降。

拜登19日称：“我们应带尽可能多的人离开。”但那名陆军中校说，他先前与美国军人密切共事，“曾和美国军官一起在美国陆军指挥和参谋学院受训”，但美国驻阿大使馆外交官离开阿富汗前，拒绝了他带家人撤离的申请。（李彦南）（新华社专特稿）

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