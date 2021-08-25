人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

拜登表示美国争取在8月31日前完成阿富汗撤离行动

2021年08月25日08:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿8月24日电（记者刘品然）美国总统拜登24日表示，美国的目标是在8月31日前完成从阿富汗撤离的行动，他同时要求有关部门制定应急方案，以便必要时调整时间表。

　　拜登当天下午在白宫就当天早些时候举行的七国集团阿富汗问题峰会发表讲话时说，从阿富汗撤离的行动过去10天取得“显著进展”，美方正努力争取在8月31日前完成撤离行动，但撤离行动能否按期完成取决于阿富汗塔利班的配合。

　　拜登说，他已要求美国防部和国务院制定应急方案，以便必要时调整时间表。塔利班目前正配合美方的撤离行动，但撤离行动仍存在风险和挑战，尤其是来自“伊斯兰国”阿富汗分支机构对美军和平民的威胁。过去12小时，约1.2万人从阿首都喀布尔撤离，自8月14日撤离行动开始以来，已有超过7万人撤出。

　　据美国媒体24日报道，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯23日与塔利班政治委员会负责人巴拉达尔在喀布尔秘密会晤，会晤内容可能涉及美军在阿富汗部署期限一事。

　　据报道，英国和法国以及美国部分国会议员此前曾要求拜登将从阿富汗撤出的最后期限延迟到8月31日以后，以便完成撤离行动。

　　阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德24日明确表示，美国必须在8月31日前从阿富汗撤出所有军队和人员，这一期限不会延长。

　　拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部