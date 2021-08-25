新华社华盛顿8月24日电（记者刘品然）美国总统拜登24日表示，美国的目标是在8月31日前完成从阿富汗撤离的行动，他同时要求有关部门制定应急方案，以便必要时调整时间表。

拜登当天下午在白宫就当天早些时候举行的七国集团阿富汗问题峰会发表讲话时说，从阿富汗撤离的行动过去10天取得“显著进展”，美方正努力争取在8月31日前完成撤离行动，但撤离行动能否按期完成取决于阿富汗塔利班的配合。

拜登说，他已要求美国防部和国务院制定应急方案，以便必要时调整时间表。塔利班目前正配合美方的撤离行动，但撤离行动仍存在风险和挑战，尤其是来自“伊斯兰国”阿富汗分支机构对美军和平民的威胁。过去12小时，约1.2万人从阿首都喀布尔撤离，自8月14日撤离行动开始以来，已有超过7万人撤出。

据美国媒体24日报道，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯23日与塔利班政治委员会负责人巴拉达尔在喀布尔秘密会晤，会晤内容可能涉及美军在阿富汗部署期限一事。

据报道，英国和法国以及美国部分国会议员此前曾要求拜登将从阿富汗撤出的最后期限延迟到8月31日以后，以便完成撤离行动。

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德24日明确表示，美国必须在8月31日前从阿富汗撤出所有军队和人员，这一期限不会延长。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

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