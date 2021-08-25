多国代表在人权理事会指出美国等军事干涉给阿富汗人民带来深重灾难
人民网布鲁塞尔8月24日电 （记者张朋辉）当地时间8月24日，联合国人权理事会召开阿富汗问题特别会议。中国、古巴、委内瑞拉、伊朗等国代表指出，美国等军事干涉给阿富汗人民带来深重灾难。
中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，阿富汗局势已发生重大变化，中国尊重阿富汗人民的意愿和选择。当务之急是尽快恢复和平、稳定和秩序。阿富汗平民和在阿外国公民的安全和利益必须得到保障，驻阿外交机构和外交人员的权益不可侵犯。中方注意到，阿富汗塔利班多次公开表示要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，致力于构建开放包容的伊斯兰政府，并已宣布赦免前政府工作人员，承诺保障妇女言论自由、就业和接受教育等权益。
陈旭表示，中方鼓励并希望阿富汗塔利班将其积极表态落到实处，同阿富汗各党派、各民族团结起来，尽快通过对话协商建立符合阿富汗自身国情、得到人民支持、开放包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策；遏制各类恐怖主义和犯罪行径，确保阿富汗局势实现平稳过渡，让饱受战火之苦的阿富汗人民能够尽快远离战乱，重建美好家园。
陈旭表示，美国等打着民主、人权旗号对主权国家进行军事干涉，将自身模式强加给历史文化及国情截然不同的国家，严重损害有关国家主权和领土完整，也给这些国家人民带来深重灾难，教训不可谓不深刻。事实再次证明，用强权和军事手段解决问题没有出路，只会给地区安全稳定和当地人民人权造成严重伤害。美国、英国、澳大利亚等国军队在阿富汗侵犯人权问题必须受到追究。
陈旭表示，中国始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。中国愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，继续为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。
古巴代表表示，美国及其盟友要对阿富汗目前状况负直接责任。美国无权主宰阿富汗或任何其他主权国家的命运。历史证明，被美国以“民主”“人权”“打击恐怖主义”为借口干涉的国家无一例外都遭受混乱、破坏、死亡和贫困。委内瑞拉代表表示，美国及其盟友对阿富汗进行了20年胁迫和军事干涉，导致大规模侵犯人权行为和有罪不罚现象，给阿富汗人民带来混乱、破坏和杀戮，构成反人类罪。伊朗代表表示，美国等军事干涉给阿富汗带来无尽的破坏、痛苦和绝望，给本地区带来动荡和危险，美国等必须为此承担责任。
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