人民网布鲁塞尔8月24日电 （记者张朋辉）当地时间8月24日，联合国人权理事会召开阿富汗问题特别会议。中国、古巴、委内瑞拉、伊朗等国代表指出，美国等军事干涉给阿富汗人民带来深重灾难。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，阿富汗局势已发生重大变化，中国尊重阿富汗人民的意愿和选择。当务之急是尽快恢复和平、稳定和秩序。阿富汗平民和在阿外国公民的安全和利益必须得到保障，驻阿外交机构和外交人员的权益不可侵犯。中方注意到，阿富汗塔利班多次公开表示要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，致力于构建开放包容的伊斯兰政府，并已宣布赦免前政府工作人员，承诺保障妇女言论自由、就业和接受教育等权益。

陈旭表示，中方鼓励并希望阿富汗塔利班将其积极表态落到实处，同阿富汗各党派、各民族团结起来，尽快通过对话协商建立符合阿富汗自身国情、得到人民支持、开放包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策；遏制各类恐怖主义和犯罪行径，确保阿富汗局势实现平稳过渡，让饱受战火之苦的阿富汗人民能够尽快远离战乱，重建美好家园。

陈旭表示，美国等打着民主、人权旗号对主权国家进行军事干涉，将自身模式强加给历史文化及国情截然不同的国家，严重损害有关国家主权和领土完整，也给这些国家人民带来深重灾难，教训不可谓不深刻。事实再次证明，用强权和军事手段解决问题没有出路，只会给地区安全稳定和当地人民人权造成严重伤害。美国、英国、澳大利亚等国军队在阿富汗侵犯人权问题必须受到追究。

陈旭表示，中国始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。中国愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，继续为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

古巴代表表示，美国及其盟友要对阿富汗目前状况负直接责任。美国无权主宰阿富汗或任何其他主权国家的命运。历史证明，被美国以“民主”“人权”“打击恐怖主义”为借口干涉的国家无一例外都遭受混乱、破坏、死亡和贫困。委内瑞拉代表表示，美国及其盟友对阿富汗进行了20年胁迫和军事干涉，导致大规模侵犯人权行为和有罪不罚现象，给阿富汗人民带来混乱、破坏和杀戮，构成反人类罪。伊朗代表表示，美国等军事干涉给阿富汗带来无尽的破坏、痛苦和绝望，给本地区带来动荡和危险，美国等必须为此承担责任。

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