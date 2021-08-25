新华社河内8月24日电（记者黄硕 蒋声雄）越南政府总理范明政24日表示，越方高度重视发展对华关系，这是越南对外政策的战略抉择和头等优先。

范明政当天在总理府会见中国驻越南大使熊波时表示，当前两国改革和革新事业都处于关键阶段，一个健康稳定发展的越中关系对推进两国各自社会主义事业具有重要决定性作用，也有利于维护地区乃至世界的和平、稳定与发展。越方愿同中方共同努力，落实好高层共识，继续以灵活方式加强高层往来，不断巩固政治互信。

范明政对中国在越南新冠疫情形势严峻复杂的背景下及时向越方提供多批疫苗援助表示感谢。他说，当前全球疫情仍在持续蔓延，国际社会应加强团结合作、携手抗疫，这是战胜疫情的唯一正确选择。越方始终主张科学溯源，反对将疫情政治化、病毒溯源政治化。

熊波表示，中越两国政治制度相同，理想信念相通，发展道路相近，是具有战略意义的命运共同体。中方愿同越方共同努力，坚持高层战略引领，不忘中越传统友好初心，牢记共同拥有的理想信念和历史使命，不断赋予中越全面战略合作新的时代内涵，为两党两国关系和两国社会主义事业发展注入新的动力。

熊波说，加强抗疫合作是当前中越关系优先事项。中方高度关注越南疫情形势，愿为越方抗击疫情提供力所能及的帮助，支持两国企业就新冠疫苗、治疗药物商采和合作生产等加强对接合作。

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